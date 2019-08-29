Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»

Торжественная церемония открытия подъемника на горнолыжном курорте «Манжерок» в республике Алтай состоится 7 сентября. Хедлайнером мероприятия станет один из победителей проекта «Песни» на телеканале ТНТ Олег Терновой.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в республике Алтай на всесезонном курорте «Манжерок» банк организует большой праздник в связи с запуском нового горнолыжного подъемника. Торжественная церемония открытия объекта состоится 7 сентября 2019 года.

Инвестиционный проект развития курорта «Манжерок» является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России. Новый горнолыжный подъемник гондольного типа на гору Малая Синюха позволит сделать отдых туристов еще более комфортным. В частности, время в пути на вершину горы сократится с получаса до восьми минут.

Хедлайнером мероприятия станет один из победителей проекта «Песни» на телеканале ТНТ, резидент Black Star Олег Терновой (ex. Terry).

Кроме того, гостей праздника ждет и обширная спортивная часть, которая будет представлена велобайк-фестивалем «Манжерок». Состязания соберут профессионалов и любителей велоспорта со всей Сибири, а также из центральной части России.

Отметим, что всесезонный курорт «Манжерок» — туристический комплекс, включающий в себя новую канатную дорогу, трехзвездочную гостиницу, банный комплекс, экологический и спортивный туризм. На территории курорта находится крупнейший в стране байк-парк — 7 трасс даунхилла протяженностью 11 км, деревянный скилл-парк и памп-трек. В 2018 году он был признан лучшим байк-парком России на горнолыжных курортах по версии федеральной премии Ski Build Awards.

Мероприятие пройдет по адресу: республика Алтай, Майминский район, с. Озерное, район оз. Манжерокское, с юго-восточной стороны.

Вход свободный.

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