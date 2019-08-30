В Новосибирской области будет создан фонд защиты дольщиков

В регионе планируется создать некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области». Она будет осуществлять функции застройщика «проблемных объектов».
По информации пресс-службы правительства НСО, в соответствии с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, губернатор Андрей Травников поручил ответственным лицам проработать вопрос о создании некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области».
Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, в настоящее время осуществляется формирование пакета документов, необходимых для функционирования данной организации.
Так, создаваемый фонд будет осуществлять функции застройщика «проблемных объектов» на территории Новосибирской области, при условии их передачи в управление организации от конкурсных управляющих или созданных гражданами ЖСК. При этом достройку домов планируется осуществлять с учетом привлечения средств федерального и регионального бюджетов.
В настоящее время правительством Новосибирской области совместно с минстроем РФ и АО «Дом РФ» проводится процедура согласования вопросов софинансирования деятельности создаваемого фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и списка объектов, которые будут достроены в рамках деятельности новой организации.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Новосибирской области в настоящее время реализуется 12 инвестпроектов, благодаря которым будут восстановлены нарушенные права дольщиков 14 «проблемных» домов. Такие меры правительства региона получили высокую оценку на Всероссийском совещании в минстрое РФ.