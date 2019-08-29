На «Технопроме-2019» будут представлены прорывные разработки новосибирских ученых

Гиперзвуковые летательные аппараты, системы охлаждения для микроэлектроники, структуры для солнечных элементов и современной электронной базы — результаты реализации научных проектов планируется представить на форуме «Технопром-2019» в Новосибирске.

Как рассказали в пресс-службе правительства НСО, проекты ученых Новосибирского научного центра, призванные способствовать технологическим прорывам отечественной промышленности планируют представить на форуме «Технопром-2019». Некоторые из них продемонстрировали в ходе пресс-тура в институты СО РАН министру науки и инновационной политики Новосибирской области Алексею Васильеву.

Главная тема форума «Технопром-2019» – «Наука новой эры: технологии трансформации». В рамках выставки «Технопром», по словам Алексея Васильева, будут представлены достижения в науке, призванные способствовать технологическим прорывам отечественной промышленности, реализации задач национальных проектов, в частности усиления международной кооперации и экспорта.

Министр также напомнил, что в рамках нацпроекта «Наука» 14 академических институтов СО РАН недавно получили почти 1 млрд рублей в качестве грантов на обновление приборной базы от министерства науки и высшего образования РФ. Гранты позволят научным организациям повысить качество проводимых исследований и откроют им новые возможности для работы и создания новых технологий для промышленности.

Так, в ходе пресс-тура институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН и институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН представили свои наработки, которые лягут в основу создания «Междисциплинарного центра аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики» (МИК АМиЭ), а институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН – «Центра нанотехнологий». Реализовать проекты планируют в рамках «Академгородка 2.0».

Их создание, по информации пресс-службы регионального правительства, призвано способствовать повышению качества научных исследований, соответствующих новой эре. В частности, «Междисциплинарный центр аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики» поможет специалистам решать научные проблемы, связанные со всеми стихиями: воздухом, огнем, землей и водой. Он станет базой для получения приоритетных фундаментальных результатов мирового уровня на стыке нескольких научных направлений – механики, аэродинамики, тепломассообмена, химической физики – и будет способствовать развитию таких перспективных отраслей и технологий, как гиперзвуковые летательные аппараты и новые источники энергии.

В свою очередь, достижения фундаментальных исследований в «Центре нанотехнологий» позволят создавать новые материалы для микро-, нано-, био- и оптоэлектроники и нанофотоники, СВЧ-электроники, сенсорики, а также новые приборы.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что открылась онлайн-регистрация участников международного форума «Технопром-2019», который пройдет в Новосибирске в сентябре.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.