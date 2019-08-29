Что дают уроки выборов мэра в Новосибирске?

Как отразится избирательная кампания 2019 года в Новосибирске на следующих избирательных циклах?

Город свободных выборов

Выборы главы Новосибирска проходят не очень горячо, если сравнивать с отдельными соседними регионами и Центральной Россией. Ажиотаж и бури протестов теряют смысл, когда к состязанию за мэрское кресло официально допущены 16 претендентов — практически рекорд в электоральной истории третьего города страны. В такой ситуации вряд ли стоит ждать недовольного ропота, который слышен, например, в Москве: за кого голосовать? В Новосибирске повод дойти до избирательных участков есть даже у тех, кто раньше не мог поставить галочку за представителя команды Навального, претендующего на звание самого ярого оппозиционера в России.

Не исключено, что некоторых кандидатов подобная вседоступность выборов в пределах прописанных законом границ поставила перед необходимостью пересматривать намеченный сценарий борьбы. Как ни парадоксально, но сделать свою кампанию яркой и запоминающейся в условиях, когда никто не препятствует встречам с потенциальными избирателями, когда открыт доступ к уличной агитации и к прессе, может оказаться не так уж и легко. «Загублена» масса инфоповодов для новостей о голодовках за свободу выборов, запрете пикетов и о задержаниях. Но такова цена демократичности выборов в городе, где мэром является (и пытается переизбраться на новый срок) опытный коммунист.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев называет избирательную кампанию в Новосибирске от начала регистрации кандидатов и по настоящий момент абсолютно демократичной. «Возможно, некоторые представители оппозиционных кругов даже не ожидали подобной доступности, открытости и прозрачности на выборах мэра. На мой взгляд, у всех кандидатов, представителей различных политических сил есть возможность высказываться, доносить свои идеи и видение развития города», — говорит спикер горсовета.

С ним солидарен председатель комиссии по наказам Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный: «Выбор у избирателей весьма широк. Я думаю, из 16 человек можно найти того, кто близок по взглядам и политическим предпочтениям. Дефицита возможностей у желающих стать кандидатами в мэры тоже нет. Те, кто хотел, смогли сделать это с помощью даже самых экзотических партий. Но добиться регистрации по подписям тоже оказалось вполне достижимо. Наверное, никто из кандидатов не станет искренне утверждать, что его не пускали на выборы, что он ощутил притеснения. Никто не обвинит город в том, что здесь ущемляются политические свободы. Мы не видим по этому поводу акций протеста, никто никого не бьет полицейской дубинкой, не навязывает жесткими методами правильную политическую культуру. Новосибирск — мегаполис вполне свободный», — рассуждает депутат.

Заместитель председателя комиссии Совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению Сергей Кальченко тоже упоминает показательную прозрачность избирательного процесса в сравнении с другими регионами, где проходят выборы в органы законодательной и исполнительной власти. «Были попытки спекуляций на тему открытости. Но у нас зарегистрировали даже независимого кандидата Сергея Бойко, представителя команды Алексея Навального — одного из самых видных оппозиционеров в стране. Показательная прозрачность и доступность процесса», — заключает Сергей Кальченко.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Жирнов считает Новосибирск витриной демократических выборов в России. «Наш город действительно заповедник демократии. Возможности для волеизъявления граждан и для продвижения себя претендентами на должность мэра никак не ограничиваются. Я не слышал, чтобы кандидаты говорили о том, что столкнулись с препонами. На улицах мы видим кубы, шары, баннеры с лицами тех участников гонки, которым это нужно. Агитаторы работают. Не везде. Но, извините, штаб Локтя не возьмет условного Дмитрия Холявченко и не понесет его на руках в Снегири или Родники. Это уже нелепость. Условия созданы», — подчеркивает Андрей Жирнов.

В преддверии финала периода регистрации кандидатов в мэры действующий градоначальник четко обозначил свою позицию: в соцсетях от его имени был опубликован пост, центральная идея которого заключается в том, что он выступает за доступность выборов для всех желающих и соблюдающих законодательные нормы. Ценители конспирологии видят за этими словами разные смыслы. Но в любом случае сигнал очевиден — позиция невмешательства городской власти, которую олицетворяет лидер новосибирской КПРФ, в работу избирательной комиссии и в принимаемые ей решения. «Я думаю, что благодаря взглядам Локтя, благодаря его штабу Новосибирск сохраняет статус витрины демократии в России», — полагает Антон Тыртышный.

Издержки демократии

Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству в Совете депутатов Новосибирска Игорь Салов пристально следит за происходящим в Новосибирске, хотя партия, в которой он состоит, «Единая Россия», в выборах участие не принимает. «Насчет качества списка кандидатов я высказываться не буду. Но с чем новосибирцев можно поздравить, так это с тем, что у них действительно есть широчайший выбор. Я слежу за ситуацией, мне не безразличен электоральный процесс в городе, лично у меня нет впечатления, что кого-то из кандидатов притесняют, ущемляют в правах и возможностях. Не слышал, чтобы возникали проблемы с размещением рекламы, агитации в транспорте и в городе — видимо, горький опыт предыдущих руководителей не прошел даром. То есть кандидаты, у которых есть бюджет — а как иначе, это коммерческая услуга, — могут себя продвигать. Впереди еще сам день голосования, досрочное голосование, но на сегодняшний момент кампания в Новосибирске идет благополучно для избирателей и кандидатов», — отмечает Игорь Салов.

Он убежден, что у действующей власти есть рычаги, чтобы влиять на атмосферу, в которой проходит избирательная кампания. Но с его точки зрения, пускать их в ход обычно заставляет неуверенность в собственных силах. С ним солидарен и Сергей Кальченко. Он тоже считает, что позиция мэра Локтя, который конкурирует с 15 кандидатами за должность главы города, — демонстрация его уверенности в способности победить в честной игре. «У меня складывается впечатление, что городская власть уверена в своих силах и идеях», — отмечает депутат.

«Кандидаты находятся в благоприятных условиях. Казалось бы, этим стоит воспользоваться. Но я разочарован уровнем активности штабов», — подчеркивает Игорь Салов.

Агитационная активность штабов некоторых кандидатов, которые на словах выступают за смену власти в Новосибирске, сосредоточена по большей части на страничках в соцсетях. Можно заметить волонтеров с листовками и предвыборными материалами в центральных точках города. Но городские окраины в основном не воспринимаются как площадка привлечения электората. Хотя, казалось бы, именно на левом берегу Новосибирска расположен самый большой — Ленинский — район.

Но некоторые кандидаты избрали другой путь: повторять, что они находятся в неравных условиях по сравнению с действующим мэром. Хотя Локоть знаком с этими условиями не понаслышке — пять лет назад он выиграл выборы у человека, который исполнял обязанности главы городской администрации.

Стратегия некоторых кандидатов, которые публично заявляют о том, что они претендуют на мэрский пост, удивляет депутата горсовета Новосибирска Александра Бурмистрова. «Целая группа кандидатов начинала кампанию непосредственно перед выборами. Вряд ли они могли рассчитывать на то, что успеют достучаться до избирателей, познакомить их со своими биографиями и программами. Сколько бы их ни выдвинулось, девять женщин за один месяц ребенка не выносят. С моей точки зрения, серьезная кампания начинаться должна за год-полтора. Какая может быть интрига. Меня удивляет сама идея, что можно надеяться выиграть выборы, вступив в борьбу так поздно», — рассуждает Александр Бурмистров.

На будущее

Собеседники «Континента Сибирь» по-разному смотрят на вопрос о том, имеет ли значение атмосфера сегодняшних выборов мэра для будущих кампаний. Ровно через год пройдет переизбрание Совета депутатов Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области. Понятно, что некоторые кандидаты, вступая в мэрскую гонку, обвели в календарях именно единый день голосования — 2020. Не исключено, что избирательный цикл 2019 года некоторым из них продемонстрировал реальный уровень поддержки, по крайней мере той, на которую они могут рассчитывать при исходных данных. Поддержки электоральной, спонсорской и моральной. Может быть, у кого-то в связи с этим и убавится энтузиазма вступать в очередную борьбу. Кто-то извлечет урок из, кажется, не слишком успешных попыток создать коалицию с потенциальными единомышленниками в борьбе против общего соперника.

«Не все это осознали, но сейчас определяются команды, которые могут результативно отработать выборы следующего года. Кампания-2019 — своеобразная тренировка, репетиция перед большими соревнованиями», — подчеркивает Игорь Салов.

Сергей Кальченко считает, что нынешняя кампания может придать уверенности тем, кто сегодня наблюдает за происходящим со стороны. Не исключено, что к следующему году кто-то отбросит мысль, что собрать необходимое количество подписей для регистрации кандидатов — это нереально. «Но самое главное, что дает эта открытая избирательная кампания городу, — при таком количестве допущенных к ней зарегистрированных участников никто не может назвать ее нелегитимной. И это именно то, что отвечает сегодняшнему запросу общества. Мы с вами могли наблюдать последствия других сценариев выборов в Москве в августе этого года», — говорит депутат.

Еще один упрек в адрес штаба Локтя — отсутствие «Единой России» на выборах мэра. Но Андрей Жирнов называет ложным утверждение о договоренности между КПРФ и «ЕР». «Соглашение о взаимодействии на выборах губернатора Новосибирской области и на выборах мэра Новосибирска было достигнуто между главой города и будущим главой области, а не между КПРФ и «ЕР», — напоминает он.

С его точки зрения, этот союз — один из элементов, способствующий поддержанию политической стабильности в Новосибирске и Новосибирской области, эффективности взаимодействия городской и областной власти.

Андрей Жирнов акцентирует внимание на том, что демократичный избирательный процесс в Новосибирске — это задел не только на будущие локальные кампании. «Позиция мэра Новосибирска и позиция крупнейшей оппозиционной партии страны, КПРФ, — это пример для всей России. Локоть стал первым оппозиционным мэром, победившим на выборах в крупнейшем муниципальном образовании страны. И он может скоро стать первым представителем оппозиции, у которого получится избраться на второй срок. Важный момент. Если это произойдет, это придаст уверенность представителям оппозиционных сил, которые настроены на реальную борьбу, а не на создание внешнего ажиотажа, в том, что можно не просто побеждать, но и руководить территорией, потом подтверждать свои полномочия, не меняя своих взглядов», — констатирует депутат.

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