Прокуратура Новосибирской области вступила в дело о повышении тарифов на тепло

Прокурор Новосибирской области направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство о вступлении в разбирательство по иску департамента по тарифам к Федеральной антимонопольной службе по поводу роста тарифов на тепло.

Как следует из документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда Москвы, по итогам первого судебного заседания, которое прошло 22 августа 2019 года, суд удовлетворил ходатайство о вступлении в дело прокурора Новосибирской области и допустил к участию в деле представителя прокурора.

«Удовлетворить ходатайство прокуратуры Новосибирской области, допустить к участию в деле представителя прокурора. Отложить предварительное судебное разбирательство на 24 сентября 2019 года», — говорится в решении суда.

Напомним, в середине июля 2019 года правительство Новосибирской области подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении ФАС России о признании недействительным решения ведомства поднять тарифы на тепловую энергию почти на 7,3% по региону.

По информации регионального департамента по тарифам, власти не согласились с решением ФАС, которое постановило повысить стоимость теплоснабжения с 1290 до 1384 рублей за одну Гкал, т.е на 94 рубля (7,28%). Хотя, согласно приказу, тариф на тепловую энергию должен был увеличиться на 41 рубль (3,17%) – с 1290 до 1331 рубля.

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