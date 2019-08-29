20 многодетных семей Новосибирской области получили ключи от новых автомобилей

Ключи и документы на автомобили «Лада-Ларгус» двадцати многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, торжественно вручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, новые автомобили получили представители 10 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области – Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Кыштовского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Черепановского районов, а также городов Бердска и Новосибирска.

По словам главы региона, в Новосибирской области растет количество многодетных семей, поэтому в прошлом году власти приняли решение в два раза увеличить финансирование и количество автомобилей, которые передаются многодетным семьям.

Вручение автомобилей многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей, стало уже традиционным для Новосибирской области. В этот раз ключи от вместительных машин «Лада-Ларгус» получили два десятка семей.

По информации пресс-службы регионального правительства, такой вид социальной помощи является одним из самых востребованных. Впервые церемония передачи ключей от машин состоялась в 2012 году по инициативе общественных организаций региона, при поддержке губернатора и правительства области. Всего с 2012 автомобили вручены 112 многодетным семьям. С 2013 года вручаются семиместные автомобили «Лада-Ларгус». Если в 2017 их было передано девять штук, то в 2018 – уже двадцать.

В 2019 году для реализации этой меры поддержки многодетных семей предусмотрено более 12,7 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» национального проекта «Демография».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что казне Новосибирской области утвержден правительством РФ межбюджетный трансферт в размере 47,2 млн рублей на создание дополнительных мест для детей в организациях дошкольного образования. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

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