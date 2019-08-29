Прокуратура Хакасии нашла многочисленные нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики

Прокуратура Хакасии провела проверку деятельности ряда исполнительных органов государственной власти по исполнению полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии, сотрудники ведомства установили длительное бездействие Координационного совета по развитию энергетики республики. В регионе не осуществляет деятельность межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе Хакасии.

С учетом кризисной ситуации, сложившейся в республике в период прошедшего отопительного сезона, в том числе по причине приостановления подачи электроэнергии на котельные, принята программа первоочередных мероприятий по стабилизации жилищно-коммунального хозяйства Хакасии. Однако данный документ, предусматривая многочисленные мероприятия, в том числе по проведению ремонтных работ в сфере теплоснабжения, в большинстве своем не определил источники их финансирования. Графиком погашения долгов за электроэнергию не конкретизированы сроки и суммы.

Кроме того, по информации пресс-службы прокуратуры, эффективные меры по урегулированию негативной ситуации в сфере ЖКХ, связанной с непогашением задолженности за потребленные энергоресурсы, уполномоченными органами государственной власти республики не принимаются.

Помимо этого, установлены случаи ненадлежащего исполнения министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики полномочий в области государственного жилищного надзора.

Так, при рассмотрении обращений потребителей в сфере электроэнергетики минстроем Хакасии не исполнялась обязанность по объективному и всестороннему рассмотрению обращений, принятию мер, направленных на восстановление нарушенных прав и интересов граждан.

По всем выявленным нарушениям прокурором Хакасии главе республики Валентину Коновалову внесено представление, рассмотрение которого поставлено на контроль.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на сегодняшний день долги в Хакасии превысили 590 млн рублей. В связи с этим, «Россети Сибирь» хотят перейти к крайним мерам и опять пригрозили властям республики снижением отпуска электроэнергии.

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