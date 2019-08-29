Арбитражный суд Новосибирской области по требованию «Межтопэнергобанка» ввел наблюдение в ООО «ВДТ Строй» — управляющей компании аквапарка «Аквамир».

Решение о введении наблюдения арбитраж вынес в минувший вторник, 27 августа. Напомним, банкротства «ВДТ Строй» в марте текущего года инициировала проектно-строительная корпорация «Развитие». Начальная сумма исковых требований составляла около 470 тыс. рублей. В итоге истцу, после смены нескольких правопреемников, было отказано в удовлетворении требований. В июне текущего года заявление в суд направило ПАО «Межтопэнергобанк». Финансовая организация потребовала признать компанию «ВДТ Строй» несостоятельной из-за долга в размере около 2,2 млрд рублей – долг по кредиту, проценты и неустойка. Требование банка арбитраж удовлетворил. Временным управляющим ООО «ВДТ Строй» утвержден Сергей Тилькунов.

«ВДТ Строй», учредителем которой является известный новосибирский застройщик Петр Овчинников, входит в группу компаний «Кварсис». Ранее «Континент Сибирь» писал, что Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски мэрии Новосибирска к «ВДТ Строй» и обязал погасить долги по аренде земли более чем на 4 млн рублей. Согласно документам, компания в 2013 и 2014 годах заключила с муниципалитетом два договора аренды на участки земли в Ленинском районе Новосибирска, где находится действующий аквапарк. Данные территории можно было использовать под строительство «спортивно-оздоровительных комплексов, аквапарков, плавательных бассейнов; гостиниц, котельных».

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