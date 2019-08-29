«Умные браслеты» помогут старшему поколению в Новосибирске

Одним из приоритетных направлений, обозначенных мэром Новосибирска Анатолием Локтем, стало развитие социальной инфраструктуры, сохранение здоровья и активного долголетия новосибирцев. Внедрение специальных браслетов помощи (или «умных» браслетов) показало, что то, о чем говорили на предыдущем форуме «Новосибирск — город безграничных возможностей», уже внедряется и ежедневно оценивается специалистами и горожанами.

В Новосибирске в четвертый раз проходит форум «Город безграничных возможностей», объединяющий специалистов разных направлений, но занимающихся одним делом — созданием безбарьерной среды. В этом году он связан с цифровизацией, созданием инновационных устройств, призванных помочь людям с ограниченными возможностями. «Сегодня к нам приехали представители федеральных структур, общественных организаций, которые занимаются созданием доступной среды, инклюзивного образования, интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Это говорит о возрастающем авторитете нашего ежегодного форума. Проблемы людей с особенностями здоровья волновали человечество всегда, но сегодня технологии развиваются стремительно, появляются новые возможности решать эти проблемы. Задача — воспользоваться такими технологиями для создания безбарьерной среды», — отметил на открытии форума мэр города Анатолий Локоть. В числе инноваций, которые в прошлом году только обсуждались на форуме, а сейчас активно внедряются в городе, мэр назвал «умные» браслеты — так называемые «браслеты помощи».

У этой разработки интересная судьба. В апреле 2019 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть выделил в качестве одного из приоритетов развития Новосибирска поддержку здоровья и долголетия жителей города. Выступая на обсуждении данного приоритета в кинотеатре «Победа», глава города развил эту тему. «Задача перед нами поставлена большая — продление средней продолжительности жизни в Новосибирске до 76 лет», — отметил тогда мэр Новосибирска. Первые шаги по реализации этой задачи не заставили себя долго ждать: департамент социальной политики мэрии запустил эксперимент по внедрению специальных «браслетов помощи» с QR-кодом, разработанных в Сколково.

Люди старшего поколения уязвимы, особенно выходя на улицу. С таким человеком в любой момент может произойти несчастный случай, и очень часто прохожие могут не знать, как помочь в такой ситуации, в то время как для спасения жизни порой важна каждая минута. И тут на помощь приходит «умный» браслет — после сканирования QR-кода любым смартфоном на экране появляется страничка с именем человека, его фотографией, медицинской информацией — группой крови, болезнях, аллергии, способах оказания (если это необходимо) первой медицинской помощи. Информация сохраняется и обновляется через личный кабинет — самим человеком, не врачом. Носитель браслета имеет возможность изменить, дополнить или удалить информацию неограниченное число раз. Человек получает устройство сразу в связке со специальным кодом и личным кабинетом. Сами браслеты сделаны из спецпластика, не горят, обладают водоустойчивостью. Система способна работать с 25 языками мира. Только в первый день реализации через муниципальную аптечную сеть было распространено 43 браслета.

В начале июня прошло первое тестирование «браслетов помощи» — по инициативе мэра Новосибирска Анатолия Локтя пилотной площадкой стал Калининский район, 25-я больница. Это медицинское учреждение обслуживает в основном жителей микрорайона Богдана Хмельницкого, среди пациентов много пожилых людей, людей, страдающих такими недугами, как сахарный диабет, инсульт, деменция, эпилепсия, артериальная гипертензия. Всего было роздано порядка 2,5 тыс. «браслетов помощи» на первом этапе акции. «В экстренной ситуации всю эту информацию немедленно получают врачи, оказывающие срочную помощь. Достаточно лишь приложить смартфон к коду. Так не только можно будет идентифицировать человека, потерявшего сознание, но и узнать о характере его заболевания и понять, как ему помочь. В данный момент возникают ситуации, когда взрослые недееспособные люди теряются и ничего не могут рассказать о себе, это характерно для дементных пожилых людей, которые страдают различными формами заболеваний, связанных с возрастными ситуациями», — приводили тогда СМИ Новосибирска слова руководителя департамента социальной политики мэрии Ольги Незамаевой.

В акцию активно включились «серебряные» волонтеры — это движение появилось в Новосибирске в 2018 году и довольно быстро стало набирать популярность. Движение объединяет представителей старшего поколения, решивших участвовать в добровольческом движении Новосибирска. Естественно, распространение «умных» браслетов, которые на самом деле могут спасти жизнь и здоровье попавших в беду их ровесников, пришлось «серебряным» волонтерам по душе. «Мы на себе показываем, как работает браслет. Помогаем занести данные в базу, консультируем. Одни люди принимают с радостью, другие пугаются, говорят, что это какая-то радиация, некоторые отказываются по религиозным соображениям. Так что у нас непростая задача — убедить людей принять то, что, может быть, спасет их жизнь», — отмечали они.

И действительно, «браслет помощи» может оказаться необходимым не только на улице, но и дома — в том же Калининском районе проживает более 1000 одиноких пожилых людей, которые крайне недоверчиво пускают к себе домой даже карету скорой помощи. Такой человек может уйти из дома и пропасть на несколько дней (не случайно поисковые службы отмечают увеличение такой категории граждан в перечне тех, кто ушел и не вернулся), и его долгое время даже никто не будет искать. «С «умным» браслетом на руке такие ситуации будут невозможны», — убеждены в волонтерском сообществе. Так что у данной разработки есть неплохое будущее, ее внедрение окажется востребованным при формировании в Новосибирске безбарьерной среды.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.