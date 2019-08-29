На материально-техническое оснащение омских школ и детских садов дополнительно выделено 1,5 млн рублей

На заседании правительства Омской области принято решение дополнительно выделить более 1,5 млн рублей из регионального бюджета на материально-техническое оснащение образовательных учреждений Омска.

По информации пресс-службы правительства Омской области, дополнительные средства будут распределены между восьмью образовательными организациями столицы региона.

Так, новые компьютеры поступят в лицей №25, интерактивный стол для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья будет закуплен для детского сада №278, в школе №118 появится новый робототехнический конструктор, а в школе №124 – современный сервер.

Кроме того, новая мебель поступит в школу №134, а в школах №24, 137, 145 обновят спортивный инвентарь. На эти цели дополнительно из областного бюджета будет выделено более 1,5 млн рублей.

В этом году в рамках инициативы губернатора Омской области Александра Буркова, связанной с проведением реновации зданий образовательных учреждений, при подготовке к новому учебному году муниципальным районам из регионального бюджета было выделено свыше 124 млн рублей, более 90 млн получил город Омск, еще порядка 52 млн были направлены на подготовку учреждений, подведомственных министерству образования.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» Омская область получит из федерального бюджета свыше 830 млн рублей в 2020 и 2021 годах. Деньги направят на обновление материально-технической базы 387 школ.

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