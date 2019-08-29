Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в дебатах

Глава Новосибирска Анатолий Локоть вместе еще с тремя кандидатами на должность мэра города принял участие в дебатах, которые прошли на радио «Городская волна». Тема дискуссии – городское строительство.

В дебатах приняли участие действующий мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, которого на второй срок выдвинули коммунисты, депутат городского совета Новосибирска Евгений Лебедев, который идет на выборы от ЛДПР, старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович, выдвинутый от «Партии дела» и управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Алексей Крестьянов — от «Аграрной партии».

Свое вступительное слово Анатолий Локоть начал с высказывания соболезнований семьям и близким погибших рабочих. Напомним, накануне при ремонте теплоэнергетического узла в Ленинском районе обрушилась стена. Из 13 рабочих, трое погибли, один находится в больнице. Мэр города предложил всем присутствующим кандидатам присоединиться к его высказываниям и почтить память погибших.

После этого, собравшиеся перешли непосредственно к самим дебатам. Тема дискуссии — «Городское строительство. Ограничивать или стимулировать?»

Так, градоначальник в своем вопросе кандидату Олегу Викторовичу, обозначил важную тему для города, в которой затронул основные проблемы, которые необходимо решить при подготовке Новосибирска к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Алексея Крестьянова глава города попросил раскрыть тему утилизации твердых коммунальных отходов и объяснить, «с помощью какого оборудования, каких технологий и на какие средства предполагается решить эту проблему».

В свою очередь, Евгению Лебедеву действующий мэр города предложил раскрыть тему строительства метро в Новосибирске и финансирования данного проекта, в частности, Дзержинской ветки. По мнению мэра, завершение строительства тоннеля до станции «Золотая нива» может обойтись в 800-900 млн рублей, а реализация всего направления до конца ветки — до 18 млрд.

Следующим этапом дебатов стали вопросы оппонентов к Анатолию Локтю. Они коснулись строительства нового ЛДС и сохранения элементов естественной окружающей среды, озеленения Новосибирска, а также ситуации с недостроенными объектами и «обманутыми дольщиками».

В заключении, Анатолий Локоть высказал надежду, что это не последние выборы мэра Новосибирска и политическая система сохранится.

«Главное достояние Новосибирска – это его жители. И не строительную отрасль надо спасать, а делать так, чтобы город был комфортным и удобным для жизни каждого человека», — подытожил свое выступление мэр города.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что бизнесмен, основатель «Сибирского бальзама» Сергей Проничев отказался от борьбы за кресло мэра Новосибирска. 23 августа, предприниматель, зарегистрированный кандидатом в главы города 20 июля, за две недели до дня голосования подал заявление об отказе от участия в выборах.

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