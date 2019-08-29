Чтобы полностью восстановиться после наводнения, Иркутской области понадобиться несколько лет и свыше 35 млрд рублей

Правительство Иркутской области по поручению вице-премьера РФ, главы правительственной комиссии по ликвидации ЧС Виталия Мутко разработало программу по восстановлению объектов, пострадавших во время наводнения. Документ составлен на срок с 2019 по 2023 год с общей потребностью финансирования 35,1 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, летом 2019 года в регионе произошло наводнение. Дождевой паводок прошел двумя волнами — c 25 июня и 28-30 июля.

В первую очередь пострадавших жителей было необходимо обеспечить жильем. Были развернуты пункты временного размещения (ПВР), затем – долгосрочного (ПДР) с более комфортными условиями. На сегодняшний день развернуто пять ПДР, в которых размещено 367 человек.

Жители, пострадавшие от наводнения, уже к 8 августа получили единовременную материальную помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Сейчас выплата ведется только по решениям судов.

Так, единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 45 788 граждан. За частично утраченное имущество по 50 тыс. рублей на человека получили 5 940 человек, за полностью утраченное по 100 тыс. рублей — 16 756. Единовременное пособие в размере 1 млн рублей выплачено 18 семьям погибших (умерших) в результате ЧС.

Кроме того, был открыт благотворительный счет, на который на сегодняшний день поступило 130,4 млн рублей. Также собрано и направлено пострадавшему населению 223,3 тонны продуктов питания, 207 тыс. литров питьевой воды, 187,5 тонн одежды, обуви и постельных принадлежностей, 71 тонна средств гигиены, 20,3 тонн бытовых принадлежностей.

В настоящее время завершается работа по признанию пострадавших жилых помещений непригодными для проживания и пострадавших многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу. К 1 сентября 2019 года будет определен окончательный ущерб, причиненный в результате наводнения.

Напомним, что во время наводнения произошло подтопление 10 890 жилых домов (17 370 помещений). При этом полностью уничтожено водой 1 393 дома, под снос, как неподлежащие восстановлению, пойдут более 4 191 дом (5 143 помещения). 3 846 домов (4 977 помещений) планируется капитально отремонтировать.

Продолжаются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. В настоящее время приняты документы от 3 692 семей. Оформлены свидетельства 1 320 семьям на сумму 3,63 млрд рублей. Оплата произведена по 90 свидетельствам на сумму 250,1 млн рублей.

Кроме того, Губернатором Иркутской области принято решение, что абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за наводнения, получат дома или квартиры, независимо от того, единственное ли это жилье или они имеют доли в другом.

Отметим, что в Тулуне, который больше всего пострадал во время паодка, отобран земельный участок под МКД в микрорайоне «Угольщиков», вместимостью 20 жилых домов (480 жилых помещений). В новом микрорайоне планируется строительство школы на 1275 мест и детского сада на 240 мест. В микрорайоне «Березовая Роща» планируется строительство 2 500 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в 15 соток. Дома будут строить «под ключ» – со всей внутренней отделкой. Также за счет средств областного бюджета планируется построить школу и 2 детских сада.

Всего на восстановление 136 объектов социально-культурного назначения из 150 утраченных требуется 9,6 млрд рублей.

Из-за второй волны паводка потребовалась корректировка программы по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области.

Программа разработана по поручению вице-премьера РФ, главы правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталия Мутко на срок с 2019 по 2023 год с общей потребностью финансирования 35,1 млрд рублей. Из них 29,6 млрд предполагается направить из федерального бюджета, 5,5 млрд — из казны Иркутской области.

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