В рамках возбужденного в Новосибирске из-за обрушения на рабочих стены здания уголовного дела задержаны руководители красноярской компании «Сибирьэнергомонтаж».

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено по части третьей ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Она предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы. В рамках уголовного дела задержаны руководители компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией теплотрассы и насосной станции: исполнительный директор красноярского АО «Сибирьэнергомонтаж» Алексей Бочаров, главный инженер кузбасского СМУ «Сибирьэнергомонтажа» Александр Петров, а также начальник кузбасского подразделения компании Михаил Павлов. По поручению главы следкома Александра Бастрыкина уголовное дело передано в ведение центрального аппарата СК России.

Напомним, ЧП на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска произошло накануне днем. Рабочие субподрядчика, компании «Алькор», работали на реконструкции теплотрассы и насосной станции. В ходе производства строительно-монтажных работ произошло обрушение части кирпичной кладки стены станции. Трое человек из 13, оказавшихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице с переломом ноги.

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