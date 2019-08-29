3500 деревьев и кустарников снесут для строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска вырубят 3,5 тыс зеленых насаждений в рамках комплекса работ по подготовке территории под строительство четвертого моста через Обь.

Согласно официальному сайту госзакупок, правительство Новосибирской области в начале июля текущего года объявило аукцион по поиску подрядчика для проведения комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории под строительство моста через реку Обь. В частности, необходимо было снести деревья и кустарники на левом берегу водоема.

Для участия в аукционе была подана только одна заявка. Ее признали соответствующей требованиям федерального закона и документации. В итоге, подряд получила компания «Союздорстрой».

По документам, специалисты компании за 458,8 тыс. рублей до 20 декабря 2019 года должны вырубить 3500 деревьев и кустарников. Среди них 96 берез, 378 ив, 864 клена, 52 яблони и две тысячи кустарников.

Ранее власти Новосибирской области нашли подрядчика для сноса более 700 объектов, расположенных на правом и на левом берегах Оби, под строительство нового моста через реку Обь. Среди объектов, которые подлежат ликвидации, — небольшие постройки, киоски, ограждения, резервуары, жилые и нежилые помещения, АЗС на улицах Станционной, Туннельной, Большой и Инская. Причем все помещения должны быть демонтированы до 20 ноября 2019 года.

Стоимость проекта четвертого моста, который будет строиться на условиях концессии, превышает 35 млрд рублей. Ожидается, что 26 млрд на строительные работы выделят из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки поступит из казны региона, остальное — средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

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