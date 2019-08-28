Суд в Красноярском крае вынес решение о взыскании с депутата горсовета Ачинска стоимости квартир, покупка которых не укладывалась в задекларированный народным избранником годовой доход.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, депутат Ачинского городского Совета и его супруга купили две квартиры общей стоимостью 9,8 млн рублей в 2017 году. Покупка заинтересовала надзорный орган, поскольку по данным деклараций о совокупном годовом доходе за 2014, 2015 и 2016 годы семья депутата заработала лишь 4,8 млн рублей. В качестве доказательства легитимности сделки народный избранник предъявил прокурорам два договора дарения на суммы 3 млн и 5 млн рублей. «В ходе проведения проверки установлено, что у дарителя отсутствовала финансовая возможность в осуществлении дара в размере 8 миллионов рублей», — отметили в прокуратуре.

В итоге суд удовлетворил прокурорский иск, постановив взыскать с депутата около 3,3 млн рублей и обратить в пользу государства оформленную на супругу квартиру стоимостью 5,4 млн рублей. Напомним, это не первый случай, когда у народных избранников забирают в доход Российской Федерации жилье, средства на покупку которого они не смогли подтвердить. Первый подобный иск был подан в апреле 2018 года прокуратурой Нижегородской области в суд Арзамаса. Ответчиком стал депутат облдумы Роман Лаптев, потративший на покупку квартиры 2,2 млн рублей, за которые так не смог отчитаться. В итоге квартиру забрали, продали, направив деньги от продажи в казну государства.

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