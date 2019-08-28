Фонд микрокредитования Иркутской области выдает кредиты со льготными условиями предпринимателям, чей бизнес понес убытки от затоплений.

По данным правительства Иркутской области, до конца августа предприниматели малого и среднего бизнеса получат первые займы по льготной ставке. Такие кредиты фонд микрокредитования будет предоставлять под 1 % годовых. Правительством Иркутской области было принято решение снизить процентные ставки для пополнения оборотных средств пострадавшему бизнесу.

При утрате документов фонд сам делает запрос сведений о предпринимателях в управление налоговой службы Иркутской области, что облегчает процедуру получения займа.

«По пяти действующим займам предпринимателям, пострадавшим от паводков, предоставлены с начала июля отсрочки по выплате процентов и основного долга сроком до одного года», – пояснила директор Фонда микрокредитования Ольга Мосина. Ее комментарий приводит пресс-служба Иркутской области.

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