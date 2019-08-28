УК «Кузбассразрезуголь» увеличит финансирование государственных и областных социальных программ в 2,5 раза

Более 20,5 млрд рублей направит УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) в 2019 году на развитие производственных мощностей, а также на соцподдержку работников компании и выполнение на территории Кемеровской области социальных программ.

По информации пресс-службы угольной компании, администрация Кемеровской области и АО «УК «Кузбассразрезуголь» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин и директор компании Сергей Парамонов.

Стороны отметили, что соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в 2018 было выполнено в полном объеме. Общие затраты на реализацию производственных и социальных программ в прошлом году составили 18,6 млрд рублей. Из них — 17,4 млрд было инвестировано в развитие производства, а 302,5 млн рублей компания направила на реализацию государственных и областных соцпрограмм.

В 2019 году УК «Кузбассразрезуголь» более чем в 2,5 раза увеличит затраты на финансирование социальных государственных и областных программ. Сумма возрастет до 818,8 млн рублей. Данные средства направлены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в пгт Бачатский (Беловский городской округ), благоустройство населенных пунктов, подготовку и проведение областного Дня шахтера, поставку благотворительного угля. Более 580 млн пойдет на социальную поддержку работников и пенсионеров компании.

В этом году УК «Кузбассразрезуголь» увеличила и производственные инвестиции — до 19,2 млрд рублей. Эти средства компания направит на обновление парка основного горнотранспортного оборудования, развитие железнодорожного транспорта, а также строительство очистных сооружений и объектов жизнеобеспечения угольных предприятий.

Как отметил Сергей Парамонов, компания продолжает держать курс на модернизацию производства, ежегодно увеличивая объем инвестиций. При этом из-за неблагоприятной ситуации на угольном рынке скорректирован годовой план по добыче угля. Чтобы не наращивать остатки продукции на складах, принято решение отказаться от запланированного на этот год роста объемов угледобычи до 50 млн тонн. С учетом конъюнктуры рынка план на 2019 год скорректирован до уровня 47 млн тонн.

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