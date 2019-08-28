Новая поликлиника начала принимать пациентов в поселке Гвардейский Калининского района. Открыли медучреждение по распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Появление поликлиники в поселке ждали почти 5 лет, так как с 2014 года старое отделение пришлось закрыть из-за аварийного состояния. Чтобы попасть на прием к врачу жителям Гвардейского приходилось ездить в Пашино, что оказалось накладно.

Обеспечить жителей поселка доступной медицинской помощью поручено Травниковым еще год назад. Разместить поликлинику было решено на улице Лейтенанта Амосова 64, в здании площадью 238 кв. метров. Ранее там находилось почтовое отделение. На покупку необходимого оборудования из областного бюджета было выделено 2 млн. рублей, на капитальный ремонт – 8 млн.

Сейчас поликлиническое отделение больницы № 4 имеет взрослое и детское отделения, два педиатрических участка, в каждом из которых процедурный и прививочный кабинеты. Наблюдаться здесь будут почти 9 тысяч человек.

По словам главного врача городской больницы № 4 Олега Суворова, в поликлинике узкие специалисты будут работать только по графику. На данный момент изучается спрос необходимых специалистов, но в планах заводить в больницу невропатолога и кардиолога раз в неделю.

До конца года планируют открыть еще одно медицинское отделение в поселке Флотский. Оба проекта соответствуют задачам нацпроекта «Здравоохранение», связанных с развитием доступной и качественной первичной медико-санитарной помощи.

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