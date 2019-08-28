Подрядчик новосибирского «Горводоканала» получил реальный срок за хищение 29 млн рублей

Ольга Щетинкина
 
Подрядчик новосибирского «Горводоканала» получил реальный срок за хищение 29 млн рублей

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «СибСтройАльянс» Александра Еремина. 2 года и 6 месяцев он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, суд признал 38-летнего Александра Еремина виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также в покушении на ограничение конкуренции.суд

В суде установлено, что с октября 2017 по март 2018 года директора ООО «СибСтройАльянс» похитил более 29 млн рублей, принадлежащие МУП Новосибирска «Горводоканал», путем завышения фактически понесенных компанией издержек на приобретение строительных материалов и стоимости работ при исполнении контракта по строительству водовода по ул. Невельского, от ул. Связистов до ул. Станционной.

Кроме того, Александр Еремин с апреля по ноябрь 2018 года совершил покушение на ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами (ООО «СибСтройАльянс» и ООО «Гидрострой») ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, преступление было совершено путем подачи ООО «СибСтройАльянс» и ООО «Гидрострой» ценовых предложений в электронных аукционах, на основании заключенного между указанными организациями соглашения, ограничивающего конкуренцию. Преступление не было доведено до конца, поскольку договор между Горводоканалом и подрядной организацией был расторгнут в связи с уменьшением объема работ.

Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил руководителя ООО «СибСтройАльянс» к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что два сотрудника МУП «Горводоканал», также причастные к хищению 29 млн рублей, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения. Они предстанут перед судом.

Напомним, что 1 марта 2019 года стало известно, что в здание «Горводоканала» Новосибирска прибыли сотрудники правоохранительных органов. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в главном управлении МВД по Новосибирской области.

5 марта текущего года Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику отдела капитального строительства МУП «Горводоканал» Алексею Теплых.

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