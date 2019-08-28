Подрядчик новосибирского «Горводоканала» получил реальный срок за хищение 29 млн рублей

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «СибСтройАльянс» Александра Еремина. 2 года и 6 месяцев он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, суд признал 38-летнего Александра Еремина виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также в покушении на ограничение конкуренции.суд

В суде установлено, что с октября 2017 по март 2018 года директора ООО «СибСтройАльянс» похитил более 29 млн рублей, принадлежащие МУП Новосибирска «Горводоканал», путем завышения фактически понесенных компанией издержек на приобретение строительных материалов и стоимости работ при исполнении контракта по строительству водовода по ул. Невельского, от ул. Связистов до ул. Станционной.

Кроме того, Александр Еремин с апреля по ноябрь 2018 года совершил покушение на ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами (ООО «СибСтройАльянс» и ООО «Гидрострой») ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, преступление было совершено путем подачи ООО «СибСтройАльянс» и ООО «Гидрострой» ценовых предложений в электронных аукционах, на основании заключенного между указанными организациями соглашения, ограничивающего конкуренцию. Преступление не было доведено до конца, поскольку договор между Горводоканалом и подрядной организацией был расторгнут в связи с уменьшением объема работ.

Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил руководителя ООО «СибСтройАльянс» к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что два сотрудника МУП «Горводоканал», также причастные к хищению 29 млн рублей, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения. Они предстанут перед судом.

Напомним, что 1 марта 2019 года стало известно, что в здание «Горводоканала» Новосибирска прибыли сотрудники правоохранительных органов. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в главном управлении МВД по Новосибирской области.

5 марта текущего года Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику отдела капитального строительства МУП «Горводоканал» Алексею Теплых.

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