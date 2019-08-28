Жилой микрорайон в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области должны сдать к 1 октября 2019

Микрорайон индивидуальной жилой застройки Березовая Роща в Тулуне должен быть сдан до 1 октября 2020 года. Такую задачу поставил губернатор Иркутской области Сергей Левченко перед правительством региона.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, губернатор Сергей Левченко провел совещание со строительными организациями, работающими в зоне, пострадавшей от наводнения летом текущего года.

На заседании было объявлено, что жители Тулуна уже подают заявления, в которых пишут о том, что хотят приобрести дома в Березовой Роще, таких заявлений в настоящее время набралось на строительство целой улицы.

Всего на участке общей площадью 423,9 га планируется строительство «под ключ» 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в 15 соток. За счет средств областного бюджета будет построена школа на 1275 мест и два детских сада. Сейчас к работам в Березовой Роще приступают шесть компаний.

Также Сергей Левченко поручил подобрать 30 участков в Тулуне и шесть – в Нижнеудинске под строительство индивидуальных жилых домов для ветеранов боевых действий.

Как сообщил глава региона, председатель общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил России, генерал армии Виктор Ермаков принял решение за счет российского фонда ветеранов построить дома для участников разных войн, потерявших жилье в результате недавних паводков. Эта организация готова развернуть работы уже сейчас.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в результате наводнения, которое обрушилось на Тулун 28 июля 2019 года, 30% территории города ушло под воду. Власти Иркутской области приняли рабочее решение, что производить застройку на участках, попавших в зону бедствия, не имеет смысла.

Так, в микрорайоне Угольщиков на площади 10,8 га запланировано новое многоэтажное жилищное строительство. В Сосновом бору на территории 6,7 га возможно возведение малоэтажных жилых зданий. А под «частные дома» власти города решили выделить территорию в 136 га, которая является продолжением жилого массива «Березовая роща».

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