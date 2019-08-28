В Новосибирске по поручению мэра города Анатолия Локтя активно идет работа по восстановлению промышленных площадок крупнейших предприятий. Один из ярких примеров этой работы — создание индустриального парка на территории бывшего завода «Сибтекстильмаш». В понедельник, 26 августа, мэр провел выездное совещание на одном из предприятий, осваивающих промышленные площадки бывшего завода.

Вторая жизнь «Сибтекстильмаша»

В советские годы улица Станционная в левобережье Новосибирска была средоточием крупнейших промышленных предприятий, многие из которых прекратили свою работу в постперестроечный период. Однако сегодня их территория остается достаточно привлекательной для развития новых производств. Так, на площадке бывшего завода «Сибтекстильмаш» теперь размещаются завод «Труд», АО «Радио и Микроэлектроника», НПО АО «Курганприбор». На основе сохранившейся инфраструктуры создается новый мощный индустриальный город.

Во время выездного совещания в АО «Радио и Микроэлектроника» мэр Анатолий Локоть осмотрел новые цеха предприятия и обсудил с руководством перспективы развития производства.

«На примере нового предприятия мы видим освоение старой промышленной площадки. Хотя не такой уж старой, потому что в недавней советской истории завод «Сибтекстильмаш» обладал самыми передовыми технологиями, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Однако после перестройки была угроза потери площадки. И вот предприятие, возникшее в новых экономических реалиях, создает здесь новое производство. Все на передовом уровне, вплоть до качества заливки полов, которое позволяет устанавливать современные станки без фундамента. Уверен, через полгода мы совсем не узнаем эту площадку. Постараемся выполнить все, что зависит от муниципалитета, чтобы помочь и поддержать инициативу».

Интеллектуальное производство

АО «Радио и Микроэлектроника» занимается разработкой и выпуском интеллектуальных систем приборов учета. Они уже применялись при создании системы оплаты картами в метро, а также при установке терминалов в общественном транспорте для проезда по «Единой транспортной карте». Сейчас основная продукция компании — «умные» приборы учета электроэнергии. Предприятие много лет существовало на площадке завода «Экран» и вот теперь расширяется на площадке «Сибтекстильмаша».

«Ряд предприятий Новосибирска вышли с инициативой создать промышленный кластер с разработкой оборудования для перевода энергетики на цифровые технологии. Мы занимаемся одной из составляющих такой технологической перестройки — разработкой и производством интеллектуального оборудования для высоковольтных сетей, — рассказал генеральный директор АО «РиМ» Евгений Букреев. — Сотрудничаем в этом с «Новосибирскэнергосбытом» и областным фондом энергосбережения. На новых площадках будем производить оборудование для вакуумных переключателей и весь металл для трансформаторных подстанций».

Развитие вскладчину

Земля, на которой расположено производство, сейчас находится в собственности компании. Совместно с другими предприятиями, осваивающими площадки завода «Сибтекстильмаш», АО «РиМ» приводит в порядок окружающую территорию, в том числе подъездные дороги к промышленным площадкам и ливневую канализацию. «Ремонтировать дороги мы решили вскладчину. По ним идут все коммуникации, в том числе вода и теплосети. Будем их сами обслуживать», — уточнил Евгений Букреев.

Стоит отметить, что предприятие входит в холдинг НПО «РиМ», и у него уже есть площадки в Заельцовском районе, где в данный момент остается интеллектуальный центр — отдел разработки. Площади завода «Сибтекстильмаш» будут использованы компанией для масштабного производственного процесса. Только в этом году, по словам гендиректора, предприятие закупило оборудования на 100 млн рублей. Выручка АО «РиМ» в прошлом году составила более 1,5 млрд рублей.

Прибыль с каждого метра

Сегодня старые цеха полностью переоборудованы. Здесь установлены новейшие станки с компьютерным управлением. Обустроены офисные помещения, душевые и комнаты приема пищи для сотрудников. В двух цехах в 2–3 смены работают более 70 человек. Причем к производственному процессу активно привлекают специалистов из расположенного поблизости Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина.

По мнению мэра Анатолия Локтя, для города чрезвычайно важно сохранять и восстанавливать утраченные промышленные объекты, подобные бывшему заводу «Сибтекстильмаш».

«Необходимо продолжать работу по сохранению старейших промышленных площадок Новосибирска и выводу на них новых производств. Потому что здесь созданы все условия: есть коммуникации, сложилась отличная логистика — и наземного, и железнодорожного транспорта. С применением передовых технологий развития промзон возможно создавать успешное современное производство, которое, как известно, становится все более локализованным. Каждый квадратный метр на таких предприятиях используется максимально эффективно. Именно то, чего и требует современная экономика», — резюмировал мэр Анатолий Локоть.

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