Кемеровские депутаты утвердили название сквера, который строят на месте сгоревшей «Зимней вишни»

На внеочередном заседании горсовета кемеровские депутаты рассмотрели вопрос о присвоении имени новому скверу на месте ТРЦ «Зимняя вишня». Принято решение назвать памятное место – «Сквер Ангелов».

Как сообщает пресс-службы кемеровского городского Совета народных депутатов, после обсуждения с родственниками погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», было организовано онлайн-голосование на официальном сайте администрации Кемерово.

Напомним, всего на голосование было представлено 9 вариантов названия сквера. Наибольшее количество голосов набрал вариант «Сквер ангелов», это название поддержали 47,7% опрошенных. Второе место занял «Тихий сквер», он набрал 44,5% голосов. За название «Белые лебеди» проголосовали 2,22% кемеровчан.

Остальные 6 вариантов, среди которых «Сквер памяти», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка» и «Семейный сквер», набрали менее 1%.

Согласно положению «О порядке установки памятников, мемориальных досок, присвоения наименований улицам, площадям, иным территориям проживания граждан в г. Кемерово» городская комиссия по топонимике обратилась в горсовет с инициативой назвать памятное место «Сквер Ангелов». Депутаты поддержали данное предложение.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в сквере на месте ТЦ «Зимняя вишня» площадью 2 гектара планируют высадить 60 сосен и 50 елей, а также другие деревья и кустарники. Здесь же будут размещены фонтан, ротонда, православная часовня и амфитеатр.

Кроме того, губернатор Кузбасса подчеркнул, что здания, примыкающие к скверу, должны быть визуализированы в едином стиле и создавать целостный квартал. Поэтому в ближайшее время начнутся работы по ремонту фасадов жилых домов. К 1 сентября этот район Кемерова должен быть сдан «под ключ». Поэтому ремонтные работы коснутся также проезжей части. Дорожники обновят асфальтное покрытие и отремонтируют межрельсовое пространство.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Пожар начался днем, потушить здание удалось только на следующий день. Огонь охватил больше 1500 квадратных метров, в результате возгорания обрушился потолок в залах кинотеатра.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.