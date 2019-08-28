Андрей Травников обсудил в Москве реализацию комплексного инвестплана по развитию моногорода Линево

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел в Москве рабочую встречу с заместителем председателя госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в ходе встречи в Москве глава региона Андрей Травников и гендиректор фонда развития моногородов Ирина Макиева обсудили актуальные вопросы развития территории опережающего социально-экономического развития моногорода Линево.

По словам губернатора, обсуждался ход реализации комплексного инвестиционного плана рабочего поселка Линево, который предусматривает наряду с реализацией инвестпроектов, строительство необходимой инфраструктуры – электроснабжение, газоснабжение, дороги на территории ТОСЭР. Эти проекты область хотела бы реализовывать при финансовой поддержке Фонда развития моногородов в 2020 году. В Москве стороны обговорили условия и критерии предоставления поддержки. Главная задача – подготовить пакет документов к декабрю 2019 года и направить заявку на софинансирование в наблюдательный совет фонда. На реализацию инфраструктурных проектов в 2020 году потребуется около 500 млн рублей.

Андрей Травников также отметил, что в конце 2017 года в целях развития моногородов между Новосибирской областью и фондом развития моногородов было заключено генеральное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с постановлениями правительства РФ на территориях монопрофильных муниципальных образований Новосибирской области – рабочих поселков Линево Искитимского района и Горный Тогучинского района – были созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

По информации пресс-службы регионального правительства, с 2018 года идет работа по привлечению инвесторов на ТОСЭР Новосибирской области. На заседаниях регионального совета по инвестициям уже одобрена реализация восьми инвестпроектов на территории р. п. Линево. Общий объем вложений составит около 2 млрд рублей. Это позволит создать около 500 новых рабочих мест. Инвесторам ТОСЭР в течение 10 лет предоставляют максимально возможные льготные условия. В частности, налог на имущество – 0%, налог на землю – 0%, налог на прибыль – 0% первые 5 лет и 10% оставшиеся 5 лет, страховые взносы – 7,6%.

Отметим, что сегодня одной из важнейших задач развития моногородов является обеспечение инвесторов необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Расходы областного бюджета на проектирование и строительство объектов инфраструктуры для инвесторов ТОСЭР Линево в 2018 году составил 40 млн рублей, в 2019 – почти 42 млн.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» на территории опережающего социально-экономического развития «Линево». Объем инвестиций составит более 150 млн рублей.

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