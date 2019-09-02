Аналитическое агентство DSM Group в ответ на запрос «Континента Сибирь» выделило ТОП-10 самых крупных аптечных сетей в СФО по количеству точек.
Первые три места в рейтинге заняли аптечное партнерство «Ирис» (Москва), «Имплозия» (Самара) и «Губернские аптеки» (Красноярск). Замыкают ТОП-5 «Мелодия здоровья» (Новосибирск» и «Аптека от склада» (Пермь). Всего в СФО, по данным DSM Group, на сегодня открыто более 7 600 аптек.
Как отмечают в DSM Group, на рынке может закрепиться новый тренд — создание партнерских союзов «средними» и крупными (более 1 000 точек) сетями. Подобные партнерские сделки, по мнению аналитиков, позволяют сетям получить лучшие финансовые показатели, а производителям — лучшую управляемость. Так, к аптечному партнёрству «ИРИС» в 1 полугодии 2019 года присоединилась хабаровская сеть, состоящая из двух брендов: «Новая аптека» и «Аптека Миницен» (161 точка в 32 городах). Вхождение нового партнёра позволило ассоциации выйти в новый регион – Дальневосточный федеральный округ.
В целом по России первые пять мест заняли «АСНА», «Ригла», «Эркафарм», «Аптечная сеть 36,6» и «Имплозия». Оборот ТОП-30 аптечных сетей за январь-июнь 2019 года составил 399 млрд. руб., что соответствует доле рынка 65%.
|
Название сети (головной офис)
|
Доля, по количеству точек
|
ИРИС (МОСКВА)
|
5,7%
|
ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)
|
4,5%
|
ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ (КРАСНОЯРСК)
|
3,4%
|
МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ (НОВОСИБИРСК)
|
3,1%
|
АПТЕКА ОТ СКЛАДА (ПЕРМЬ)
|
2,8%
|
ЭДЕЛЬВЕЙС (КЕМЕРОВО)
|
2,4%
|
ГК ЭРКАФАРМ (МОСКВА)
|
2,4%
|
РИГЛА (МОСКВА)
|
1,8%
|
ФАРМЭКОНОМ (ИРКУТСК)
|
1,7%
|
ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО (ОМСК)
|
1,6%
|
Данные: DSM Group