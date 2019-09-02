Аналитическое агентство DSM Group в ответ на запрос «Континента Сибирь» выделило ТОП-10 самых крупных аптечных сетей в СФО по количеству точек.

Первые три места в рейтинге заняли аптечное партнерство «Ирис» (Москва), «Имплозия» (Самара) и «Губернские аптеки» (Красноярск). Замыкают ТОП-5 «Мелодия здоровья» (Новосибирск» и «Аптека от склада» (Пермь). Всего в СФО, по данным DSM Group, на сегодня открыто более 7 600 аптек.

Как отмечают в DSM Group, на рынке может закрепиться новый тренд — создание партнерских союзов «средними» и крупными (более 1 000 точек) сетями. Подобные партнерские сделки, по мнению аналитиков, позволяют сетям получить лучшие финансовые показатели, а производителям — лучшую управляемость. Так, к аптечному партнёрству «ИРИС» в 1 полугодии 2019 года присоединилась хабаровская сеть, состоящая из двух брендов: «Новая аптека» и «Аптека Миницен» (161 точка в 32 городах). Вхождение нового партнёра позволило ассоциации выйти в новый регион – Дальневосточный федеральный округ.

В целом по России первые пять мест заняли «АСНА», «Ригла», «Эркафарм», «Аптечная сеть 36,6» и «Имплозия». Оборот ТОП-30 аптечных сетей за январь-июнь 2019 года составил 399 млрд. руб., что соответствует доле рынка 65%.

Название сети (головной офис) Доля, по количеству точек ИРИС (МОСКВА) 5,7% ИМПЛОЗИЯ (САМАРА) 4,5% ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ (КРАСНОЯРСК) 3,4% МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ (НОВОСИБИРСК) 3,1% АПТЕКА ОТ СКЛАДА (ПЕРМЬ) 2,8% ЭДЕЛЬВЕЙС (КЕМЕРОВО) 2,4% ГК ЭРКАФАРМ (МОСКВА) 2,4% РИГЛА (МОСКВА) 1,8% ФАРМЭКОНОМ (ИРКУТСК) 1,7% ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО (ОМСК) 1,6% Данные: DSM Group

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.