В Сибири назвали самые крупные аптеки по количеству точек

Дмитрий Катаев
 

Аналитическое агентство DSM Group в ответ на запрос «Континента Сибирь» выделило ТОП-10 самых крупных аптечных сетей в СФО по количеству точек.

Первые три места в рейтинге заняли аптечное партнерство «Ирис» (Москва), «Имплозия» (Самара) и «Губернские аптеки» (Красноярск). Замыкают ТОП-5 «Мелодия здоровья» (Новосибирск» и «Аптека от склада» (Пермь). Всего в СФО, по данным DSM Group, на сегодня открыто более 7 600 аптек.

Как отмечают в DSM Group, на рынке может закрепиться новый тренд — создание партнерских союзов «средними» и крупными (более 1 000 точек) сетями. Подобные партнерские сделки, по мнению аналитиков, позволяют сетям получить лучшие финансовые показатели, а производителям — лучшую управляемость. Так, к аптечному партнёрству «ИРИС» в 1 полугодии 2019 года присоединилась хабаровская сеть, состоящая из двух брендов: «Новая аптека» и «Аптека Миницен» (161 точка в 32 городах). Вхождение нового партнёра позволило ассоциации выйти в новый регион – Дальневосточный федеральный округ.

В целом по России первые пять мест заняли «АСНА», «Ригла», «Эркафарм», «Аптечная сеть 36,6» и «Имплозия». Оборот ТОП-30 аптечных сетей за январь-июнь 2019 года составил 399 млрд. руб., что соответствует доле рынка 65%.

Название сети (головной офис)

Доля, по количеству точек

ИРИС (МОСКВА)

5,7%

ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)

4,5%

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ (КРАСНОЯРСК)

3,4%

МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ (НОВОСИБИРСК)

3,1%

АПТЕКА ОТ СКЛАДА (ПЕРМЬ)

2,8%

ЭДЕЛЬВЕЙС (КЕМЕРОВО)

2,4%

ГК ЭРКАФАРМ (МОСКВА)

2,4%

РИГЛА (МОСКВА)

1,8%

ФАРМЭКОНОМ (ИРКУТСК)

1,7%

ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО (ОМСК)

1,6%

Данные: DSM Group

 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  