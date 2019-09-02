Основанная в Новосибирске сеть стрит-фуда «Дядя Денер», ранее торжественно подписавшая договор с партнером в Саудовской Аравии о выходе на рынок этой страны, объявила о том, что эти планы в итоге были пересмотрены.

Как отметил в интервью Forbes генеральный директор «Дяди Денера» Антон Лыков, проект был заморожен на этапе подписания договоров коммерческой концессии. «Мы наняли переводчика, но он не понимал всей специфики. Мы вроде бы все согласовали и договор составили, а потом получаем с той стороны версию с кучей правок на арабском. Наш парень говорит: «Ребят, ну я же бытовой переводчик, людей встретил, поболтал с ними, а тут столько деталей — не могу брать на себя ответственность», — отметил изданию Forbes Лыков. Также по словам основателя «Дяди Денера», за открытие каждой точки компании нужно было заплатить в местный бюджет около $80 000.

Напомним, что договор с партнером из Саудовской Аравии Ясиром Бакишь был подписан «Дядей Денером» в октябре 2018 года. В ходе пресс-брифинга Ясир Бакишь отмечал, что если опыт работы компании в Саудовской Аравии будет удачным, «Дядя Дёнер» сможет выйти и на сопредельные рынки. «Рынок фастфуда в нашей стране контролируют Соединенные Штаты – отмечал Ясир Бакишь. – Российские заведения можно назвать экзотикой, которая привлечет внимание клиентов». Первым городом в Саудовской Аравии, где должен был запуститься «Дядя Дёнер», являлся Эр-Рияд, в котором 7 млн жителей. Также Антон Лыков называл вполне возможным вариантом постройку в Саудовской Аравии собственной фабрики– когда будет открыто как минимум 10 торговых точек. Сама пресс-конференция проходила на площадке «Дяди Денера» в ТРЦ «Галерея-Новосибирск». В начале 2019 года эта площадка наряду с двумя другими на фуд-кортах города (в «Ауре» и «Сан Сити») была закрыта.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.