Сеть стрит-фуда «Дядя Денер», основанная Антоном Лыковым и Антоном Горестовым, объявила о планах выйти в Москву. Речь может идти о запуске 100-150 точек. Об этом предприниматели рассказали в интервью изданию Forbes. Под эти планы они готовы привлечь дополнительного инвестора.

Напомним, что сеть «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году в Новосибирске и в настоящий момент представлена также в таких городах, как Бердск, Искитим, Новокузнецк, Барнаул, Бийск, Томск, а также в поселках Линёво и Шерегеш. В Новосибирске, согласно официальному сайту, у «Дяди Денера» более 80 точек. Компания управляет сетью кафе быстрого питания, в которых основу меню составляют разные виды денера (шаурмы). Основным отличием компании от компаний, работающих с аналогичным меню, считают синтез популярного восточного фаст-фуда и сетевых технологий, положенных в основу операционной деятельности и развития. Совладельцами компании являются бывший коммерческий директор сети Travelers Coffee Антон Лыков, основатель сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антон Горестов и основатель производителя минеральной воды Petroglyph Антон Супрун.

Как пояснили Forbes Антон Лыков и Антон Горестов, в Москве «Дядя Денер» хочет открыть 100-150 шаурменных. Инвестиции в запуск такого количества точек были оценены ими в размере 300-400 млн рублей. Эти средства планируется найти за счет привлечения инвестора в бизнес. В компании считают потенциал московского рынка огромным, потому что “сегмент шаурменных в городе работает на уровне отдельных привокзальных точек».

«Не исключаю, что кто-то крупный заинтересуется нашим бизнесом, тем более он построен не на коленке, а по всем правилам международных компаний. Мы, если что, к такому слиянию готовы», — отметил Forbes Антон Лыков.

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