27 августа количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России впервые превысило миллионную отметку. Миллионным инвестором стал новосибирец Юрий Булгаков, который вложил средства в стратегию доверительного управления «Сбербанк Управление Активами».

Индивидуальные инвестиционные счета в России существуют с 2015 года – любой желающий мог открыть счет у брокера или управляющей компании и получать с этого как доход от самой инвестиции, так и вычет с НДФЛ.

В структуре инвестиционных продуктов ИИС часто играет «дебютную» роль: по данным Московской биржи на конец мая 2019 года свыше 70% индивидуальных инвестиционных счетов были открыты теми, кто никогда прежде не занимался инвестированием и не имел брокерских счетов. «ИИС – это один из ключевых драйверов привлечения розничных инвесторов на фондовый рынок, – комментирует вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов. – С нашей точки зрения этот инструмент стимулирует инвестировать на долгий срок».

«Основная характеристика таких финансовых инструментов заключается в том, что это зачастую готовые решения, доступные для понимания без опыта на фондовом рынке», – добавил генеральный директор «Сбербанк Управление Активами» Евгений Зайцев. Всего, по данным Сбербанка, в его структуре держатели ИИС инвестировали уже свыше 30 млрд рублей.

«Около половины всех ИИС продает Сбербанк. То, что миллионный индивидуальный инвестиционный счет был открыт именно в Сбербанке и именно в Новосибирске – наверное, закономерность. На фоне существующей динамики процентных ставок, естественно, идет поиск альтернативных возможностей для инвестирования своих средств», – говорит заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков, лично поздравивший юбилейного инвестора.

На 1 августа, по данным Московской биржи, наибольшее количество ИИС было открыто в группе ПАО Сбербанк – 388,2 тыс. брокерских счетов в Сбербанке и 90,4 тыс. – в «Сбербанк Управление Активами». На втором месте группа ВТБ – 132,2 тыс. счетов. Третье место досталось некредитной организации – ФГ БКС с 75,6 тыс. счетов. Далее с небольшим отрывом следуют «Тинькофф банк» (70 тыс. счетов), группа «ФК Открытие» (68 тыс.) и АО «ФИНАМ» (60,4 тыс.). Среди управляющих компаний в тройку лидеров, помимо Сбербанка, вошли УК «Открытие» и «Альфа Капитал» с 16,8 тыс. и 14,5 тыс. счетов соответственно.

Доля брокерских счетов ИИС на сегодняшний день составляет 67%, счетов ИИС доверительного управления – 33%. Юрий Булгаков выбрал последний вариант.

«Я работаю со Сбербанком с 2008 года – рассказывает юбиляр. – Я и не думал, что окажусь каким-то юбилейным – очень рад был, когда мне из банка позвонили, поздравили».

В брокерских счетах ИИС основную часть ценных бумаг составляют акции. Их доля в объеме торгов, по оценкам Мосбиржи, в 2019 году достигает 85,6%, на долю облигаций приходится 13,2%, на ПИФы и биржевые фонды (ETF и БПИФ) – 1,2%. В ИИС доверительного управления доли распределились иначе, основным вниманием здесь пользуются облигации, чья доля в объеме торгов в 2019 году составила 78%. На долю акций пришлось всего 22%.

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