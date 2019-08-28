Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор учредителю строительной компании «Олимпийский» и председателю правления ЖСК «Три богатыря» Виктору Лучкину, признанному виновным в многомиллионных хищениях средств дольщиков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, суд признал бизнесмена виновным в хищении денежных средств и прав на имущество в особо крупном размере на общую сумму более 145 млн. рублей. Сам коммерсант вину не признал, заявив на процессе, что «умысла на хищение денежных средств граждан у него не было, а деньги были направлены на цели, исключительно связанные со строительством дома». Суд приговорил Виктора Лучкина к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в 2009 году «Олимпийский» заключил договор с новосибирской мэрией, обязавшись построить многоквартирный дом для расселения жильцов аварийных домов на улице Гоголя. Позже у компании возникли проблемы с возведением объекта, в 2015 году стройка была заморожена, мэрия через суд потребовала вернуть земельный участок, застройщик обанкротился. Обвинение по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) было предъявлено Виктору Лучкину летом 2017 года.

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