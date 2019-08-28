Прокуратура оштрафовала мэра района и глав трех поселений Иркутской области за несвоевременное оповещение жителей о наводнении

Мэр Тайшетского района Иркутской области и главы трех муниципалитетов привлечены к административной ответственности за несвоевременное оповещение жителей о ЧС во время наводнения.

По информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области, 2 и 4 июля 2019 года сообщалось, что Тайшетской межрайонной прокуратурой были выявлены нарушения требований закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», указа президента РФ «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в деятельности администраций Тайшетского района, а также Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований.

В связи с этим межрайонным прокурором в отношении мэра Тайшетского района и глав Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в связи с невыполнением требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения.

В итоге, суд, рассмотрев постановления и материалы проверки, признал мэра Тайшетского района, а также глав Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований виновными в совершении указанных административных правонарушений. Каждому из них был выписан штраф по 10 тыс. рублей.

Решения суда не вступили в законную силу.

Кроме того, в настоящее время главами указанных трех муниципальных образований рассмотрены представления об устранении нарушений закона, ранее внесенные межрайонным прокурором, требования прокурора удовлетворены.

Напомним, за время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тыс жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.

Главой государства был подписан указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». В соответствии с документом, наводнение на территории региона признано чрезвычайной ситуацией федерального характера, в связи с этим устанавливается особый уровень реагирования.

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