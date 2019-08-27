Компания МТС объявила о запуске в Республике Алтай технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi звонки), а также по сети LTE (Voice over LTE). Теперь абоненты МТС могут принимать звонки на свой смартфон и звонить с него там, где слаб или даже полностью отсутствует сигнал мобильной сети.

Жители и гости Республики Алтай, пользующиеся услугами МТС, получили возможность звонить и общаться в следующих местах Горного Алтая, где нет сотовой связи.

В числе населенных пунктов, где будет работать новый сервис, МТС назвала Карагай, Гагарку, Банное, Мараловодку (Усть-Коксинский район), Иодро (Онгудайский район), Бийку, Яйюлю (Турачакский район), а также места придорожного сервиса вдоль автотрассы Р-256 «Чуйский тракт». Сюда же можно отнести труднодоступные туристические объекты, расположенные на Телецком озере, леднике Актру, перевале Кату-Ярык, где полностью отсутствует мобильная связь, но есть возможность организовать стабильное Wi-Fi подключение через фиксированные или спутниковые сети связи.

Технология VoLTE, запущенная параллельно с Wi-Fi Calling, дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. К примеру, двигаться по навигатору и продолжать разговор, или смотреть ролик на Youtube и звонить друзьям. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть 4G МТС, а это территория, на которой проживает 90% населения республики. При этом чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть такой, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями — на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет-звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.

В настоящее время технологии VoLTE и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony, LG и др. Список устройств, поддерживающих VoLTE, можно посмотреть здесь.

Ранее «КС» уже писал о запуске VoLTE в Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае.

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