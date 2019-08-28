В Барнауле дополнительно отремонтируют десять участков дорог за счет бюджета Алтайского края

В столице Алтайского края дополнительно отремонтируют несколько участков дорог. На это из регионального бюджета городу выделили порядка 52,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, в текущем году обновят покрытие проезжей части и тротуаров на участках улиц Интернациональной (от пр. Ленина до ул. Максима Горького), ул.Гоголя (от пр. Ленина до ул. Промышленной), Короленко (в границах улиц Максима Горького и Промышленной, а также проспектов Социалистического и Красноармейского), Пролетарской (в границах проспектов Красноармейского и Ленина, улицы Максима Горького и проспекта Комсомольского), Геблера (от ул. Чкалова до ул. Папанинцев), Никитина (от пр. Ленина до ул. Промышленной).

Кроме того, планируют привести в порядок участки дороги к федеральному казначейству и Шлиссельбургского проезда. Вдобавок, по Змеиногорскому тракту, ул. 6-й Нагорной до санатория «Обь» отремонтируют тротуар, а на ул. Промышленной (от ул. Чехова до ул. Льва Толстого) — дорогу.

По информации пресс-центра администрации Барнаула, подрядчик уже приступил к работам на Шлиссельбургском проезде, а также улицах Гоголя и Никитина. В ближайшее время бригада приступит к ремонту проезжей части Короленко. Завершить ремонт на всех участках дорожникам необходимо до 1 октября 2019 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область с опережением графика отремонтировала участок 48‑63 км автомобильной дороги регионального значения Томск – Мариинск. Стоимость реконструкции составила почти 310 млн рублей.

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