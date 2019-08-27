Депутата сельсовета Томской области заподозрили в превышении должностных полномочий

Управлением следственного комитета по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении участкового лесничего Колпашевского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес», являющегося также депутатом совета Саровского сельского поселения.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Томской области, сотрудники ведомства подозревают депутата совета Саровского сельского поселения Колпашевского района в превышение должностных полномочий.

По предварительным данным, подозреваемый с марта по июнь 2018 года создал условия для осуществления незаконной вырубки леса на территории урочища «Чкаловское» Колпашевского лесничества Томской области на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, нарушение установленного законом порядка предоставления лесных насаждений для заготовки древесины, уничтожение лесных насаждений лесного фонда РФ, в том числе ценных пород.

В настоящее время следователями Колпашевского межрайонного следственного отдела проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что прокуратура Хакасии установила, что на территории Таштыпского лесничества республики была произведена незаконная рубка кедров неустановленным лицом. Сумма ущерба превысила 100 млн рублей.

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