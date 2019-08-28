Депутаты утвердили обновленные варианты герба и флага Томска

Обновленный вариант официальных символов Томска утвердили депутаты во время очередного собрания городской думы. Ранее герб и флаг не были зарегистрированы в Геральдическом совете при президенте РФ.

По информации, размещенной на сайте думы Томска, по 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», официальные символы муниципальных образований подлежат государственной регистрации. Это осуществляет Геральдический совет при президенте РФ. Попытки зарегистрировать герб и флаг Томска предпринимались еще в 2003 году. Однако тогда соответсвующий совет высказал замечания, из-за которых это оказалось невозможно.

Над доработкой герба и флага Томска трудились геральдисты, историки, дизайнеры, архитекторы, эксперты из городских университетов, музеев, а также регионального отделения Союзов художников.

По словам председателя городской думы Сергея Панова, в результате в гербе изменятся очертания и размер короны, расположение серебряного скачущего коня, оттенок щита – на более темный, цвет девизной ленты и цвет литер – зеленые буквы на серебряном фоне. В свою очередь, у флага изменен фон и убрана белая полоса, ранее занимавшая треть поля. Таким образом, предлагается рисунок флага в виде одноцветного зеленого полотнища с единственной одноцветно белой фигурой коня.

Как пояснил Сергей Панов, основная задача была сохранить традиционный герб, а именно — на зеленом фоне фигуру коня, ставшую настоящим символом Томска и появившейся еще в 1785 году. При этом, важно также исполнить официальные символы муниципалитета в соответствии с геральдическими техниками.

«В результате долгой и кропотливой работы проекты герба и флага получили согласование Геральдического совета при президенте РФ и рекомендованы к утверждению. Специалисты указали на высокий профессиональный уровень предложенных на рассмотрение проектов, их отменное геральдическое и художественное качество», — прокомментировал председатель гордумы.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в 2019 году из средств Томского фонда ОМС на покупку и ремонт медтехники в больницах, а также повышение квалификации медработников будет направлено 60 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем было в 2018.

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