Грант в размере 2 млн евро получит проект электрон-позитронного коллайдера ИЯФ СО РАН

Проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН получит грант в 2 млн евро в рамках программы CREMLINplus. Финансирование начнется в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН, CREMLINplus – это продолжение программы CREMLIN, целью которой является развитие и укрепление научного сотрудничества России и Европейского союза в области исследовательской инфраструктуры. В CREMLINplus вошли пять российских проектов класса мегасайенс, среди которых и новосибирский проект. Общая сумма гранта на все проекты составит 20 млн евро на четыре года.

Как отметил заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе, доктор физико-математических наук Евгений Левичев, финансирование проекта Супер С-тау фабрики по гранту CREMLINplus начнется в 2020 году и составит 2 млн евро на четыре года. Помимо увеличения суммы гранта, проект электрон-позитронного коллайдера расширяется по составу участников, теперь над ним будут работать не только коллеги из ЦЕРН, но и еще четыре международных лабораторий. Финансирует это участие Европа.

Так, в рамках гранта CREMLINplus в проекте Супер С-тау фабрики примут участие ЦЕРН, две лаборатории из INFN (National Institute for Nuclear Physics, Италия), научная группа Гисенского университета имени Юстуса Либиха (Германия), лаборатория линейных ускорителей (LAL, Франция).

Евгений Левичев также пояснил, что технологии, разрабатываемые для Супер С-тау фабрики, будут использованы и в российских проектах. Например, в реализующемся сейчас в Новосибирске Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

Евгений Левичев отметил, что за последние несколько лет проект Супер С-тау фабрики претерпел изменения, как в ускорительной, так и в детекторной части, также стала более проработанной экспериментальная программа. Детекторная концепция Супер С-тау фабрики в глобальном смысле не изменилась, но она стала более проработанной.

К концу 2019 специалисты планируют провести обновление концептуального проекта электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика.

Кроме того, в 2021 году в рамках CREMLINplus запланировано проведение международной школы по методам детектирования частиц для молодых ученых. По словам старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН, кандидата физико-математических наук Виталия Воробьева, школа будет проведена на территории института. Популяризация фундаментальных научных задач, которые будут решаться в эксперименте на Супер С-тау фабрике, и вообще идеи этого эксперимента, требует создания мультимедийных материалов. Поддержка этого направления также предусмотрена в рабочем пакете гранта CREMLINplus.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что завершился очередной этап модернизации Европейского центра синхротронного излучения (ESRF). Сотрудники Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН отвечали за сборку магнитной системы, а также обеспечивали геодезическое сопровождение сборки вакуумных камер.

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