Экспертиза признала дом с трещинами в Оби непригодным для проживания

Комиссия по ЧС города Обь после проведенной экспертизы приняла решение расселить аварийный дом, расположенный по адресу ул. Военный городок, 110.

По информации, размещенной на официальном сайте администрации Оби Новосибирской области, главы города Александр Мозжерин накануне встретился с жителями многоквартирного дома по ул. Военный городок, 110.

Напомним, жильцов многоэтажки в городе Обь под Новосибирском эвакуировали в середине августа текущего года после того, как дом внезапно пошел трещинами.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области тогда сообщили, что, по предварительным данным, просадка фундамента произошла из-за строительства детского сада во дворе данного дома.

После этого, на здании жилого дома комиссия установила специальные маяки для наблюдения за деформациями многоэтажки и неравномерной усадкой фундамента.

В итоге, в соответствии с предварительными результатами экспертизы, комиссией по ЧС города Обь принято решение о признании данного дома аварийным и полном расселении жителей.

Как сообщает пресс-служба администрации города Обь, до момента выделения денежных средств собственникам для приобретения квартир или получения компенсации, власти приняла на себя обязательства по возмещению затрат за арендованное жилье всем жителям 110 дома.

Кроме того, людям, которые находятся в пункте временного размещения, будут предложены квартиры маневренного фонда для проживания.

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