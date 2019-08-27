Научно-производственное объединение «Радио и Микроэлектроника» (РиМ) совместно с заводами «Труд» и «Курганприбор» создадут индустриальный парк на территории бывшего новосибирского завода «Сибтекстильмаш».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, «РиМ» уже установил новое оборудование в отремонтированных зданиях «Сибтекстильмаша», ежегодно на развитие производства на территории завода будет выделяться около 100 млн рублей. В новых корпусах «Радио и Микроэлектроника» создано более 70 рабочих мест. В индустриальном парке предприятие, специализирующееся на товарах для рынка электронного приборостроения, будет развивать металлообработку и производство изделий из пластика. НПО «Курганприбор», предприятие оборонного комплекса, в индустриальном парке займется производством гильз. Владельцы «РиМ» и «Курганприбора» договорились о развитии дорожной инфраструктуры, сейчас в индустриальном парке ведется асфальтирование дорог.

Площади завода «Сибтекстильмаш» расположены в Ленинском районе Новосибирска. Предприятие в СССР выпускало ткацкие станки, поставляя продукцию не только по всему союзу, но и еще в 30 стран мира. В месяц выпускалось до 750 ткацких станков, на заводе трудились порядка 15 тыс. рабочих. Но с началом рыночных отношений текстильное производство стало низкорентабельным, большинство потребителей станков «Сибтекстильмаша» обанкротились, сам завод также пережил два банкротства. О создании на площадке завода нового индустриального парка впервые стало известно в конце 2018 года.

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