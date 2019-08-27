С 28 августа в Новосибирске стартует досрочное голосование на выборах мэра города

С 28 августа по 7 сентября 2019 года участковыми избиркомами будет организовано досрочное голосование на выборах мэра Новосибирска. В нем могут принять участие те, кто по уважительным причинам не сможет посетить избирательные участки 8 сентября.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в соответствии со статьей 65.1 закона «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» при проведении выборов мэра города предусмотрено досрочное голосование.

Возможность проголосовать досрочно предоставляется избирателю, который в день голосования, 8 сентября 2019 года, по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные) будет отсутствовать по месту жительства и не сможет посетить избирательный участок.

Досрочное голосование будет проводиться в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, а в выходные — с 10.00 до 14.00.

По информации пресс-центра мэрии города, для досрочного голосования в соответствующем помещении будет размещена информация о дате, времени и месте проведения данного мероприятия, об уважительных причинах, при наличии которых избиратель вправе проголосовать досрочно, а также информация о зарегистрированных кандидатах. Кроме того, для организации досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии будут оборудованы специальные места для тайного голосования либо установлены кабины.

Чтобы проголосовать досрочно, необходимо подать в избирком, где избиратель включен в соответствующий список по месту жительства, заявление, в котором надо указать причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться также фамилия, имя и отчество избирателя, адрес места жительства.

Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается в специальный непрозрачный конверт вне места для тайного голосования, который заклеивается, при этом на месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, которые заверяются печатью УИК.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что бизнесмен, основатель «Сибирского бальзама» Сергей Проничев отказался от борьбы за кресло мэра Новосибирска. 23 августа, предприниматель, зарегистрированный кандидатом в главы города 20 июля, за две недели до дня голосования подал заявление об отказе от участия в выборах.

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