Самая динамичная новосибирская сеть кофеен PRIMETIME COFFEE запустила кофе-бар в главном офисе Сбербанка на Серебренниковской 20. Новая точка ориентируется не только на сотрудников и клиентов банка, но и для посетителей, которые будут проходить мимо и смогут взять и кофе с собой, и перекусить различными сэндвичами или фирменными десертами.

Новая кофейня расположилась в зоне ожидания офиса Сбербанка на Серебренниковской 20. До ее появления на этом месте располагалась рабочая зона. Теперь находясь в офисе банка как клиенты, так и проходящие мимо посетители смогут угоститься любимыми перекусами, напитками и конечно кофе.

Для Сбербанка запуск кофейни на своей площадке стал еще одним ярким примером заботы о клиенте и готовностью обеспечить высокий уровень сервиса на всех этапах взаимодействия. В дальнейшем такой формат может быть тиражирован на другие объекты банка.

На сегодня PRIMETIME COFFEE имеет успешные примеры реализации подобных партнерских схем и с другими компаниями. Так, одна из кофеен сети ранее была открыта на площадке детского развлекательного центра «КИДБУРГ» в ТЦ «МЕГА Новосибирск». Другим примером может служить кофейня PRIMETIME COFFEE на Максима Горького 53 в офисе компании «РОСТЕЛЕКОМ». В компании считают это направление перспективным и намерены дальше активно развиваться в нем, выстраивая партнёрские отношения.

Cеть PRIMETIME COFFEE — один из самых быстрорастущих игроков на своем рынке: первая кофейня под этим брендом была запущена летом 2017 года, а новая точка стала уже 22-ой по счету. По состоянию на конец 2019 года у сети будет около 30-35 кофеен в Новосибирске. На сегодня компания находится в стадии открытия еще двух точек: на Кошурникова и на Красном проспекте («Ройял Парк»). В июле 2019 года PRIMETIME COFFEE открыла кофейню в самом центре Новосибирска — на Ленина 12. В планах сети — запуск в других городах России. Основателем PRIMETIME COFFEE является предприниматель Антон Горестов, среди успешно реализованных бизнес-проектов которого является сеть стрит-фуда «Дядя Дёнер», которую он основал совместно с партнером Антоном Лыковым, а также сеть бутик-отелей AHOTELS.

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