На месте гипермаркета «Ашан» в барнаульском ТРЦ Galaxy может открыться откроется новосибирская «Добрянка» бизнесменов Насоленко.

Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники, магазин «Добрянка» начнет работать в барнаульском ТРЦ, предположительно, в начале 2020 года. По данным издания, ранее переговоры с «Добрянкой» вел барнаульский ТРЦ «Арена», расположенный на Павловском тракте, после того, как оттуда съехал «Холидей». Однако ритейлер опасался, что он будет работать в основном на жителей Индустриального района города, а покупателей из других частей Барнаула будет слишком мало, уточняет издание.

Сеть «Добрянка» — супермаркеты премиумного сегмента, специализирующиеся на продуктах старорусской кухни, блюд из фермерских продуктов. Основатели сети – братья Евгений и Виталий Насоленко. Информация о том, что «Ашан» закрывает свой гипермаркет в столице Алтайского края в октябре текущего года, появилась в конце минувшей недели. гипермаркет был якорным арендатором торговых центров Galaxy и «Волна», принадлежащих соучредителю сети «Мария-Ра» Евгению Ракшину. Сам предприниматель информацию о расторжении договора с французской сетью пока не подтвердил.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.