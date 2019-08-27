Поддержку топливной компании Росатома получили три соцпроекта Северска Томской области

По итогам открытых конкурсов среди некоммерческих организаций на разработку и реализацию социально значимых проектов, проводимых топливной компанией Росатома «ТВЭЛ», три проекта ЗАТО Северск получили весомую поддержку.

По информации пресс-службы администрации Томской области, в числе лидеров конкурса оказалась спортивная школа «Лидер». Учреждение стало обладателем 1,3 млн рублей. Деньги пойдут на реализацию социально-педагогического проекта «Футбол без границ», который предусматривает проведение девяти спортивных мероприятий, в том числе соревнований по робофутболу. В целом проект охватывает более 2000 человек в возрасте от 5 до 60 лет и продлится с июня по ноябрь 2019 года.

Кроме того, поддержку топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» получил ресурсный центр образования ЗАТО Северск. Он реализует проект на 1 млн рублей по популяризации здорового образа жизни «Здоровье под контролем». Кроме традиционных мероприятий, программа включает в себя мероприятия по научно-техническому творчеству, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности детей. Проект будет работать с августа по декабрь текущего года. В рамках него будут организованы 10 мероприятий для более 1500 воспитанников детсадов и школьников в возрасте от 5 до 18 лет.

Третьим соцпроектом, отобранным по итогам конкурса, стал проект «Траектория здоровья» общественной организации ТРОО СРМС «Верный путь», направленный на формирование и развитие культуры сохранения физического, психического здоровья у подростков города Северска. Он получил поддержку ГК «Росатом» в сумме 900 тыс рублей. В рамках проекта с мая по сентябрь состоится 15 мероприятий с общим охватом более 2 000 подростков 14-16 лет.

Напомним, ранее «континент Сибирь» сообщал, что власти Томской области подписали новое соглашение о сотрудничестве с «Росатомом». В частности, глава региона договорился с руководством госкорпорации о совместных разработках в накопителях энергии, в создании оборудования для нефтегазовой отрасли, энергетики, нефтехимии, судостроения и малой генерации, в автоматизированных системах управления, в ядерной медицине, а также в аддитивных, радиационных и других технологиях.

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