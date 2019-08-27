Мемориальный комплекс в новосибирском сквере Героев Революции отреставрируют за 12 млн рублей

В сквере Героев Революции в Новосибирске начался первый этап реставрации. В течение двух месяцев сквер будет закрыт для посетителей. Подрядная организация приступила к работам на монументе-факеле.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, поскольку сквер Героев Революции является объектом культурного наследия регионального значения, для проведения реставрационных работ МКУ «Горзеленхоз» в 2018 году заказал научно-проектную документацию. Проектировщиком выступила барнаульская творческая мастерская архитектора А. Ф. Деринга «Классика», имеющая опыт проведения подобных работ и все необходимые допуски.

Проект прошел экспертизу в управлении по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области и получил положительное заключение.

Муниципальный контракт на «Сохранение объекта культурного наследия по адресу Красный проспект, 32» (реставрационные работы монумент-факел) был заключен с ООО «Трестстрой-2000». Срок выполнения составит 60 дней.

Так, в 2019 году на ремонтные работы запланировано направить 2,5 млн рублей. Полная стоимость реставрации составляет около 12 млн рублей. Стоит отметить, что реставрационные работы продолжатся по мере целевого финансирования на 2020-2021 годы. В целом восстановлению подлежат как монументы (панно, захоронения революционеров и бюсты), так и элементы благоустройства – ограда, система освещения и зеленая зона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в конце июня в Новосибирске начались реставрационные работы на Монументе Славы. Мэр города поставил задачу – завершить комплексную реконструкцию памятника и прилегающего к нему сквера осенью 2019 года.

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