Пикет против выселения военных пенсионеров пройдет под Новосибирском

Бывшие военные пытаются привлечь внимание Министерства обороны РФ к выселению их из ведомственного жилья в поселке Гвардейский, который административно является частью Новосибирска. Только вмешательство федеральных властей может дать надежду полутора сотням семей, которые рискуют остаться без квартир.

28 августа в Пашино пройдет митинг жителей многоквартирных домов, принадлежащих расположенной рядом военной части. Пострадавшими себя считают более 150 семей, члены которых много лет отслужили в армии: некоторые из них уже потеряли жилье, другие получили уведомления об освобождении квартир без предоставления им альтернативного места проживания.

Бывшие военнослужащие безуспешно пытались через суды оспорить предстоящее выселение из единственного жилья. Пройден этап запросов к городским властям, эффекта они не дают — вопрос в компетенции федерального центра и Министерства обороны РФ. 25 августа жители Гвардейского провели одну из протестных акций. Военные пенсионеры направили обращение на сайт президента России. Депутат Госдумы, лидер «Родины» Алексей Журавлев готовит запрос к Минобороны.

Тем временем, юристу «Родины» Елене Даниловой на некоторое время удаётся в индивидуальном порядке притормозить процесс выселения некоторых семей бывших военных. «Основная проблема — правовая безграмотность и безграничная вера в государство: люди не продумали заранее, что необходимо защитить имущество. Они звонят мне ежедневно, процесс идет безостановочно. Индивидуально по каждому случаю исправить положение очень сложно. Поэтому моя задача как юриста в целом повлиять на ситуацию, изменив подход Минобороны. Эта история возникла не только в поселке Гвардейский. Аналогичные случаи происходят и в других регионах страны. Мы надеемся, что министр обороны РФ Сергей Шойгу нас заметит», — отмечает в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» юрист Елена Данилова.

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