«Россети Сибирь» вновь хотят ограничить в Хакасии подачу электроэнергии из-за долга в полмиллиарда рублей

На сегодняшний день долги в Хакасии превысили 590 млн рублей. В связи с этим, «Россети Сибирь» хотят перейти к крайним мерам и опять пригрозили властям республики снижением отпуска электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба «Россети Сибирь», согласно договоренности энергетики и правительство Хакасии планировали подписать график реструктуризации задолженности и оплаты текущих платежей предприятиями ЖКХ в размере 100%.

Вместе с тем, по информации компании, реальных действий по урегулированию вопросов задолженности со стороны республиканских властей так и не наблюдается, что вынуждает энергетиков вновь начать отключения.

Так, из начисленных 86,9 млн рублей за потребленные в июне и июле энергоресурсы коммунальщики заплатили только треть указанной суммы. В связи с этим, «Россети Сибирь» уже уведомила ряд предприятий ЖКХ – самых крупных должников — о возможных ограничениях энергоснабжения.

Сложившаяся ситуация с неплатежами в Хакасии негативно отражается на деятельности энергопредприятия — компания просто работает себе в убыток. При этом в рамках договоренностей полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло с руководством «Россети Сибирь», ограничения на объектах ЖКХ не вводились в течение всего периода подготовки к новому отопительному сезону.

Как рассказали в пресс-службе компании, на прошлой неделе энергетики направили уведомления о возможном ограничении подачи электроэнергии в адрес коммунальных предприятий Хакасии, из месяца в месяц накапливающих долги. Согласно предупреждению, мероприятия по снижению объема потребляемой электроэнергии могут быть введены уже со 2 сентября 2019.

В этот день планируется обесточить до уровня технологической брони 23 объекта ЖКХ в Усть-Абаканском, Орджоникидзевском, Боградском, Аскизском, Алтайском, Ширинском районах, а также в Черногорске. Обеспечение горячей водой жителей указанных населенных пунктов в подобных условиях будет зависеть от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку.

Если при этом задолженность компаний за энергоресурсы не снизится, то с 9 сентября 2019 ограничение электроэнергии может быть введено уже до уровня аварийной брони.

Между тем на данный момент в адрес компании «Россети Сибирь» так и не начали поступать платежи от должников, получивших уведомления. Не вышли с предложениями о реструктуризации задолженности и принятии каких-либо мер финансового характера представители органов власти или собственники предприятий-должников. Энергетики вынуждены начать подготовку к введению ограничений в обозначенный срок.

Как отметили в «Россети Сибирь», ограничение электроэнергии — мера экономического характера, которая предусмотрена нормативными актами при наличии задолженности за отпущенный товар – электроэнергию.

«Энергетики выполняют все договоренности по полноценному обеспечению объектов ЖКХ электроэнергией, но обещанного республикой стопроцентного поступления текущих платежей с 1 июня до сих пор нет, как нет и принятого обеими сторонами графика погашения накопленных ранее долгов. Предприятие не может работать в условиях постоянного наращивания задолженности. Наша общая задача — не допустить дальнейшей тенденции к накапливанию долгов и избежать массовых ограничений электроэнергии на коммунальных объектах», — говорится в сообщении компании.

Напомним, 23 апреля 2019 года генеральный директор «Россети Сибири» Павел Акилин выступил с обращением к жителям Хакасии. По его словам, прошла практически неделя после встречи руководства компании и правительства Хакасии, но, власти республики так не попытались разрешить сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что долг регионального сектора ЖКХ за электричество увеличился тогда почти до 460 млн рублей, компания приняла решение в очередной раз ввести ограничение подачи электроэнергии на коммунальные объекты Хакасии.

24 апреля Сергей Меняйло обратился к энергетикам с предложением не ограничивать электроснабжение предприятий ЖКХ в Хакасии из-за огромных долгов. Полпред поставил перед Валентином Коноваловым задачу оперативно разработать меры по выходу республики из кризиса энергоснабжения.

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