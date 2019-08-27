Задолженность жителей и предприятий Новосибирска за тепло и горячую воду превысила 2,4 миллиарда рублей

Теплосбытовое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) подвело итоги работы за 7 месяцев 2019 года. По состоянию на 1 августа задолженность жителей и различных организаций Новосибирска за тепло и горячую воду перед теплоэнергетиками составила почти 2,5 миллиарда рублей: 1,8 млрд рублей должны физические лица и более 655 млн рублей — юридические лица.

Для сравнения, в 2019 году стоимость всей ремонтной программы на тепловых сетях Новосибирска составляет 721 млн рублей. Таким образом, нынешней суммы задолженности за тепло примерно хватило бы на три года ремонтов городских теплосетей в объемах 2019 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, наблюдается снижение дебиторской задолженности среди юридических лиц на 16%. Прирост задолженности среди физических лиц связан с положительной корректировкой в этом году и составил 18%.

За семь месяцев 2019 года в отношении физических лиц вынесено более 11 тысяч судебных приказов о взыскании задолженности в пользу ресурсоснабжающей организации.

В 2019 году судебные приставы наложили 765 арестов на имущество должников-физлиц, взыскано более 93 млн рублей.

На имущество должников-юрлиц наложено 23 ареста, взыскано более 101 миллиона рублей в пользу ресурсоснабжающей организации.В топ неплательщиков среди юрлиц вошли ТСЖ «УЮТ-2», ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», ОАО ПМСП «Электрон», ООО «Дискус плюс», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.Среди юридических лиц задолженность жилищных организаций составляет более 222 млн рублей.

«Причины накопившейся задолженности могут быть разные – низкий уровень платежеспособности, забывчивость или безответственное отношение к своим обязательствам. В целом, каждый год платежная дисциплина растет, но уровень ее по-прежнему вызывает обеспокоенность. Иногда только крайние меры – запрет выезда за границу, арест имущества – заставляют потребителей рассчитаться с долгами за отопление и горячую воду. Есть проблемы и с жилищными организациями, которые предпочитают заводить деньги горожан на свои счета и не расплачиваются с поставщиком ресурса. Мы не можем с этим мириться, так от стабильного поступления денежных средств зависит финансирование ремонтных программ, организация прохождения отопительного сезона», — рассказал директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович.

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