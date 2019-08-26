Заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) по Омскому территориальному управлению назначен уроженец Новосибирской области Евгений Ашмяга, руководивший станциями Иртышское и Карасук.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, Евгений Ашмяга был представлен коллективу омского теруправления в понедельник, 26 августа. Он родился в 1982 году в Карасуке, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения, работал в омском отделении ЗСЖД составителем поездов на станции Комбинатской. Позже возглавлял станции Иртышское и Карасук, с октября 2015 года руководил Беловским центром организации работы железнодорожных станций в Кемеровской области.

Предшественник Евгения Ашмяги на посту руководителя омских железнодорожников Евгений Шапуленко переведен на должность руководителя Кузбасского региона магистрали.

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