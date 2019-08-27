Район Кузбасса и город Калининградской области стали побратимами

В администрации Гурьевского района Кемеровской области состоялось подписание бессрочного соглашения о социальном и культурном сотрудничестве между Гурьевским районом Кузбасса и городом Гурьевск Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, свои подписи в соглашении о сотрудничестве поставили глава Гурьевского района Станислав Черданцев и глава Гурьевска Сергей Подольский.

В подписанном соглашении указано, что стороны будут содействовать проведению молодежных фестивалей, организации культурных и спортивных мероприятий. Взаимодействовать также планируется в сфере архитектуры, дорожного хозяйства, развития системы образования и предпринимательства.

Как отметил Станислав Черданцев, уже запланирован обмен делегациями и организация отдыха кузбасских детей на берегах Балтийского моря. В свою очередь Сергей Подольский подчеркнул, что ребятишкам из Калининградской области тоже было бы интересно приехать в Кузбасс, «чтобы посмотреть ту большую Россию, то, чем мы гордимся, находясь на западном форпосте страны».

За обменом опытом делегация из Гурьевского района Кузбасса отправится в Калининградскую область уже в начале сентября 2019 года.

Отметим, что город Гурьевск Кемеровской области находится в 150 км от Кемерова. Был основан в 1816 году, до 1938 года имел статус рабочего поселка. Население — около 23 тыс. человек.

Гурьевск в Калининградской области основан в 1262 году. До 1946 года имел название Нойхаузен. В нем проживает 16 тыс. человек.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на форуме «Азиатские встречи – 2019», который пройдет в Новосибирске в конце августа, будет презентован новосибирский филиал Российско-Камбоджийского торгового дома.

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