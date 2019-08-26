На поддержку ресурсных центров муниципальных образований власти Новосибирской области направят дополнительные средства

Региональное правительство одобрило изменения в госпрограмму «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области», предусматривающие расширение возможностей господдержки социальных инициатив граждан.

По информации пресс-службы правительства НСО, объем финансирования государственной программы «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» в 2019 году планируется увеличить более чем на 3,6 млн рублей.

По словам министра региональной политики Новосибирской области Игоря Яковлева, эти средства будут направлены на оказание поддержки ресурсным центрам муниципальных образований региона. В общей сложности с учетом 1,5 млн рублей экономии, образовавшейся по реализованным мероприятиям госпрограммы, в 2019 году дополнительно на поддержку ресурсных центров будет направлено свыше 5 млн рублей. Благодаря этому количество учреждений – получателей субсидий на реализацию программ, направленных на развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций, будет увеличено с 10 до 16.

Стоит отметить, что ресурсные центры муниципальных районов и городских округов Новосибирской области – это некоммерческие организации. Цель их деятельности — содействие в поддержке социальных инициатив, масштабное вовлечение граждан в процессы общественного участия в социально-экономическом развитии районов области.

В государственную программу «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» также был внесен ряд изменений, направленных на ее приведение в соответствие с постановлением правительства РФ «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий», стратегией социально-экономического развития на период до 2030 года и устранение замечаний контрольно-счетной палаты.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Новосибирской области закупают новое оборудование для ветеринарных служб. На эти цели в региональном бюджете запланировано почти 40 млн рублей.

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