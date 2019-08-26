В Новосибирской области укрепят материально-техническую базу ветеринарной службы

По поручению президента РФ Владимира Путина в Новосибирской области закупают новое оборудование для ветеринарных служб. На эти цели в региональном бюджете запланировано почти 40 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, на укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы в региональном бюджете на 2019 год запланировано более 39,5 млн рублей.

В первом полугодии 2019 уже приобретено девять единиц спецавтотранспорта, в том числе две дезинфекционные установки на базе автомобилей УАЗ, расходные материалы, оборудование для работы специалистов в информационных системах ФГИС ВетИС и внедрения электронной ветеринарной сертификации пищевых продуктов и других товаров, а также проведен капитальный ремонт семи зданий и сооружений подведомственных учреждений. Во втором полугодии запланировано приобретение еще 43 единицы различного оборудования, в том числе лабораторного.

Финансирование деятельности учреждений государственной ветеринарной службы Новосибирской области ведется в рамках подпрограммы «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных, в том числе лейкоза крупного рогатого скота на территории Новосибирской области» государственной областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы».

В настоящее время в целях укрепления материально-технической базы государственной ветеринарной службы Новосибирской области готовятся соответствующие изменения в действующее региональное законодательство.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Белоруссия с 23 августа ввела временные ограничения на ввоз крупного рогатого скота (КРС) из Новосибирской области из-за зарегистрированных случаев заразного узелкового дерматита.

В свою очередь, управление ветеринарии Новосибирской области сообщает, что согласно данным ФГИС «Меркурий», за последние два года в республику Беларусь из региона поставок живых животных (крупного рогатого скота) не было. Ведомством проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации данного заболевания, в частности, вакцинация здоровых животных и лечение больных.

Так, в Новосибирской области на сегодняшний день от узелкового дерматита привито 16 751 голов КРС. Из благополучных районов региона поставка живых животных и продукции животноводства реализуется без ограничений. Ситуация находится на контроле управления ветеринарии Новосибирской области.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.