В Новосибирске прошло федеральное роад-шоу марок Jaguar и Land Rover

Официальный дилер Jaguar и Land Rover в Новосибирске и Барнауле — компания «Альбион Моторс» совместно с дистрибьютором марок провела в минувшие выходные роад-шоу Experience Tour. Клиенты обоих британских брендов имели возможность в сопровождении опытных инструкторов из Москвы испытать автомобили Jaguar и Land Rover на специально подготовленной трассе.

Мероприятие «Альбион Моторс» состояло из трех частей: в пятницу 23 августа дилер провел парад автомобилей Jaguar и Land Rover, в котором могли поучаствовать действующие клиенты марок. Машины стартовали от нового дилерского центра марок на Станционной, проехав «Мегу», Бугринский мост, Большевистскую, Красный Проспект, улицу Дуси Ковальчук, Димитровский мост и сделав таким образом круг по Новосибирску.

После финиша клиенты могли поучаствовать в розыгрыше призов и просто приятно провести время в кругу поклонников брендов. Такое мероприятие устраивалось компанией «Альбион Моторс» впервые в Новосибирске, но в целом по России уже стало распространенным явлением для Jaguar и Land Rover.

В свою очередь 24 и 25 августа в Новосибирске состоялись тест-драйвы в рамках федерального роад-шоу Jaguar Land Rover Experience Tour. На террритории возле нового дилерского центра «Альбион Моторс» были размещены специальные «внедорожные тренажеры» и сконструирована трасса, благодаря которой можно было раскрыть возможности легендарных британских автомобилей и научиться ценным приемам профессионального вождения. Клиенты могли пройти ее в сопровождении опытных инструкторов Jaguar Land Rover Experience из Москвы. Параллельно участникам предоставлялась возможность испытать на дорогах общего пользования линейку автомобилей Jaguar.

Дистрибьютор марок — «Jaguar Land Rover Россия» — позитивно оценил уровень проведения мероприятия и еще раз подтвердил полное соответствие нового дилерского центра «Альбион Моторс» в Новосибирске последним стандартам марок.

Напомним, что неделю назад, 17 августа в Новосибирске прошло федеральное роад-шоу немецкой марки Audi. Две недели назад аналогичное мероприятие проводилось в Красноярске. Проведение подобных роад-шоу среди автомобильных премиум-брендов на постоянной основе в Новосибирске практикует также Porsche и BMW.

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