Власти Новосибирской области ищут подрядчика для строительства волейбольного центра

Министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс на выполнение подрядных работ по возведению объекта «Региональный центр волейбола в Новосибирске». Торги проведут 3 сентября 2019 года.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, власти Новосибирской области объявили электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства регионального волейбольного центра. Начальная цена контракта – без малого 500 млн рублей. Деньги выделят из областного и федерального бюджетов.

По документам, подрядчику предстоит провести работы по благоустройству и озеленению территории, уложить цементобетонные покрытия, установить в комплексе трибуны, спортивный свет и концертное освещение, провести кабельные сети, систему распределенного телевещания и выполнить другие виды работ.

Аукцион в электронной форме планируют провести 3 сентября 2019 года. По условиям контракта, выполнить все работы подрядчик обязан до февраля 2020.

Отметим, по заверениям областных властей, основной объем работ по возведению волейбольного центра, организации к нему подъездных путей и благоустройству территории, должен быть завершен к маю 2020 года. Второй этап приоритетного проекта «Региональный центр волейбола в Новосибирске» должен завершиться к 2022 году.

Напомним, строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало летом 2018 года. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара, спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более 5 тыс зрителей.

Волейбольный центр состоит из двух зданий — основного трехэтажного, в котором разместится главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала.

В 2018 году объект был включен в перечень мероприятий непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. Между минспортом России и правительством НСО заключено соглашение о предоставлении в 2018 субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства объекта в размере 500 млн рублей. Из областного бюджета было выделено 171,5 млн.

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