Власти Новосибирской области ищут подрядчика для строительства волейбольного центра

Ольга Щетинкина
 
Власти Новосибирской области ищут подрядчика для строительства волейбольного центра

Министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс на выполнение подрядных работ по возведению объекта «Региональный центр волейбола в Новосибирске». Торги проведут 3 сентября 2019 года.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, власти Новосибирской области объявили электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства регионального волейбольного центра. Начальная цена контракта – без малого 500 млн рублей. Деньги выделят из областного и федерального бюджетов.

По документам, подрядчику предстоит провести работы по благоустройству и озеленению территории, уложить цементобетонные покрытия, установить в комплексе трибуны, спортивный свет и концертное освещение, провести кабельные сети, систему распределенного телевещания и выполнить другие виды работ.

Аукцион в электронной форме планируют провести 3 сентября 2019 года. По условиям контракта, выполнить все работы подрядчик обязан до февраля 2020.

Отметим, по заверениям областных властей, основной объем работ по возведению волейбольного центра, организации к нему подъездных путей и благоустройству территории, должен быть завершен к маю 2020 года. Второй этап приоритетного проекта «Региональный центр волейбола в Новосибирске» должен завершиться к 2022 году.

Напомним, строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало летом 2018 года. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара, спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более 5 тыс зрителей.

Волейбольный центр состоит из двух зданий — основного трехэтажного, в котором разместится главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала.

В 2018 году объект был включен в перечень мероприятий непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. Между минспортом России и правительством НСО заключено соглашение о предоставлении в 2018 субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства объекта в размере 500 млн рублей. Из областного бюджета было выделено 171,5 млн.

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